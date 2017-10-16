中國採購藍8縣市農產 淪芭樂票

2017-10-16

〔地方中心／綜合報導〕蔡政府上台後，中國祭出分化統戰伎倆，泛藍八縣市首長去年九月組團赴中，提出希望中國持續採購台灣農特產品等訴求，中方隨即於去年十一月派出由「中華全國供銷合作總社」組團到泛藍縣市洽商農產品合作，中國國台辦發言人馬曉光事後宣稱，大陸企業表達有意向台灣採購水果三千噸，不料一年過去，中國開出的採購農特產品支票，大部分成了「芭樂票」，已有泛藍縣市直言，收到的採購件數與金額「掛蛋」，中國高調宣傳採購農特產品，結果是「雷聲大雨點小」。

投縣／踩線團虛晃 採購「掛蛋」

南投縣府農業處長陳瑞慶指出，去年十一月中國踩線團來南投，但從頭至尾，中方都未承諾在南投縣採購多少農特產品數量與金額，雖然迄今仍是「零鴨蛋」，但並不會影響彼此的友善交流。縣農會總幹事曾明瑞表示，目前外銷農特產品以茶葉、青梅居多，包括新加坡、印尼、香港及中國山東、河北、浙江、福建等四省，但這與泛藍八縣市首長造訪北京一事無關，單純是農會及農友共同努力而來的，也相信「無政治味」的生意比較踏實。

花縣／有農會怨一年沒中國訂單

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，縣府赴中國舉辦農特產品推介會，就是希望幫助農友行銷農特產品，主要目的是搭起雙方橋樑，但實際銷售數量、項目及金額，均交由廠商各自協商買賣，縣府並無立場介入，廠商因礙於「商業機密」，也不會主動告知交易內容。

不願具名的某鄉鎮農會總幹事則說，中國是「人治社會」，常常談好的交易，換個承辦人員就必須全部重來，近一年來根本就沒什麼訂單，農民對於賣農產品到中國早就興趣缺缺。另有花蓮稻農、茶農氣稱中國採購「都是騙人的！」

竹縣／中方承諾多買 但後續未明

新竹縣政府表示，各農會、農特產品業者進軍北京行銷農特產品，是希望多爭取來自中國的訂單，當時中國方面有說要多採買新竹縣農特產品，但因自由市場競爭，縣府沒有進行後續追蹤中國下訂、成交的數量。不過，去年十二月新竹縣在北京展覽館的展攤主打多項農特產品，各單項帶過去的量雖不多，但全部賣光。

苗縣／銷售量未統計 加碼行銷

負責苗栗縣政府兩岸交流業務的縣府首席參議許滿顯表示，銷售到對岸的農特產品數量與金額，縣府並沒有特別統計，不過七月間，縣府與中國湖北省襄陽市交流會雙方民間團體簽署合作備忘錄，未來針對觀光、農產及青年事務三方面進行雙邊友好合作，此次促成對岸採購苗栗農產品約兩百卅萬台幣。縣府也將參與武漢市的行銷展覽，對方計畫採購三百六十萬元人民幣的縣內農特產品。

金門／踩線團說好東西要慢慢看

中國踩線團去年在金門未開出採購支票，但表示好東西要慢慢看，將找時間再交流；一年過去，被問及是否有中方「大咖」企業上門，幾家特產龍頭均表示沒有。

金門觀光特產協會表示，去年踩線團的造訪，對金門業者實在助益不大。金門縣商會秘書長李金忠說，民間特產業未受惠，金酒公司也都未因踩線團接到大單。

連江／縣長議長上月又去爭訂單

連江縣產業發展處長劉德全說，中國沒有到馬祖來採購高粱酒。馬祖酒廠總經理劉九銘說，縣長劉增應、議長張永江上個月才又到廈門，拜訪業者爭取訂單，目前還在努力中；不過，中國電子商務業者今年訂購近百萬元白酒，應該是試水溫。

新北／今年的合約 應按訂單執行

新北市去年由副市長葉惠青代表前往中國參加農特產品推介會，葉惠青說，當時隨同前往的新北市茶商和伴手禮業者估算，今年簽訂的合約金額，茶葉每個月一百萬元，一年約一千兩百萬元，伴手禮部分約有一千八百萬元訂單，按訂單執行。

東縣／行銷中國 業者意願不高

台東縣農業處副處長許家豪表示，去年中國踩線團並未承諾採購項目與金額，縣府也請小農、農會準備產品舉辦小型推介會，雖有部分產品獲好評，但因為台東農特產品數量不足，且如果要前進中國，必須要正式報關，每件產品的檢驗認證費就要花一、兩萬元，台東業者意願也不高，目前並無後續聯絡。（記者謝介裕、王峻祺、黃美珠、彭健禮、吳正庭、俞肇福、翁聿煌、張存薇）