看問題》國民黨大老文化讓年輕人卻步

2017-10-15

記者施曉光／特稿

國民黨數十年來不思新陳代謝、吐故納新，才會不斷「增生」累積九百位中央評議委員，迄今達到「人滿為患」地步，像極了八○年代末期至九○年代初期風靡全世界的電腦遊戲「俄羅斯方塊」，四格骨牌不斷落下，卻無力消除骨牌方塊，堆積壓力也就愈來愈大。雖然結果不致如同遊戲般被強迫「GAME OVER」，但積重難返的沉痾，已經梗阻這個政黨再生機會。

國民黨黨章第二十四條規定，「經總裁（指蔣中正）聘任者繼續連任，餘由本黨主席聘請」，就條文內容而論，立法精神應是除蔣中正所聘任的中評委外，其餘都應隨同每屆黨魁改聘；但由於多年來，除非身故或主動要求放棄，歷任黨主席皆循慣例續聘，使得中評委早已成為「終身職」，且因黨章只規定「中央置評議委員『若干人』」，名額也就變成「無上限」。

一個自稱民主政黨的政治團體，黨章竟明文「經總裁聘任者繼續連任」的規定，其實就已露餡至今仍殘留黨國時代的封建守舊思維，殊不知早該破舊立新，反倒多年來由後繼之人發揚光大，只要人還活者不走，就一律獲聘，無異是抱殘守缺，也難怪這個百年政黨，即便淪落至此，仍被對手消遣為「百足之蟲」。

說穿了，國民黨的「中評會現象」，其背後所映照出的就是分封及大老文化印象，且不僅顯現於九百位的「萬年中評委」，即便黨章規定每四年改選一次的中央委員會，也不乏許多「萬年中央委員」。

原因就在中央委員選舉辦法明文規定，候選人數「以委員名額之加倍為限，由本黨主席提名二一○人，餘由大會代表簽署之」，此種不公平的制度，除了印證父權式領導的政黨性格，歷任新黨魁提名時也都是依循聘任中評委的做法，只要人還活者不走，就一律提名，而歷屆當選者也多為黨魁提名的前兩百一十名號次的候選人。

凡此種種，都足以解釋，為何這個政黨會與年輕世代愈走愈遠，最後走上沒有新世代接班梯隊窘途的原因。

國民黨中評委#大老文化#年輕世代