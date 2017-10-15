新聞分析》台美軍事合作新模式

2017-10-15

記者羅添斌／特稿

台美共組軍醫國際醫療團隊，並到台灣與美國之外的第三國執行國際醫療救援任務，這既是台美深化軍事合作的成果展現，藉由美軍主導任務的帶動，台灣也將能參與更多的國際行動與任務。

軍方參與以及執行大型天然災害救援的能力與效率，不僅在國內各界有目共睹，美日等國也對國軍的救災能力給予高度肯定，正因為如此，美方主動邀請我國參與在美軍主導下的國際救援行動，除了可以分攤美軍的國際責任負荷之外，也開啟台灣軍事外交的創新模式。

我國近年來與美軍太平洋司令部互動密切，台灣每年都會派出部隊到夏威夷進行聯合訓練，還與美軍共同編組執行聯合救災任務等行動，除此之外，為了強化台美聯合救援行動的效能，我國軍方每年也都派員到美國本土，參加美軍主辦的聯合搜救演習。

軍方也把握難得的機會，藉由赴美參與聯合搜救演習，針對美軍先進搜救裝備，例如人員搜救的定位系統、前視紅外線搜索器等，以及美軍對演習區域安全的要求及空中救援兵力的規範進行觀摩，以供後續規劃及國內相關搜救任務的擴充訓練等參考。

了解台美軍事合作發展的資深官員不諱言，我國積極參與美軍主導的國際救援聯合演習，就是希望了解美方如何執行多國部隊的救援方式，以擴大區域交流的面向，進而使得我國能夠納入多國部隊的國際人道救援體系的一環。

美軍邀請我國共同組成軍醫聯合團隊，到太平洋島嶼國家執行國際救援行動，是台美軍事合作新項目的開端，目前是以與我國有邦交的國家為主，未來由台灣參與多國聯合救援團隊，到與我國尚無邦交的國家執行國際人道救援行動，可能性也相當高，也開啟了台美軍事合作的新模式。