台美組軍醫團隊 赴南太人道救援

2017-10-15

〔記者羅添斌／台北報導〕太平洋島嶼國家近年來地震、海嘯等天災不斷，導致大規模傳染性疾病的發生，軍方官員透露，為了有效執行國際醫療任務，美方邀請我國軍醫單位，與美方軍醫共同組成國際醫療團隊，輪流在多個太平洋國家執行國際人道醫療救援行動，充分展現台美軍事合作能量。

美主動邀請 執行跨境衛勤演練

蔡英文總統本月二十八日至十一月四日期間，將出訪馬紹爾群島、吐瓦魯與索羅門群島等我三個太平洋友邦，將分別與各國領袖討論如何增進雙邊互動及共同關切議題之外，也將就我國參與、促進太平洋國家的經貿、衛福環境改善成果，提出未來計畫的願景。

軍方官員透露，我國除了深化對太平洋友邦國家的交流與合作關係之外，美方還主動邀請我國，由兩國的軍醫單位共同組成台美聯合軍醫團隊，到各個太平洋島嶼國家執行國際醫療救援行動，這也是台美軍方少有的到第三國執行國際聯合團隊任務。

這位官員表示，台美聯合軍醫團隊自一○四年起，就開始赴我國在南太平洋多個邦交國執行跨境傳染病暨衛勤演練，據以深化台美軍事醫療實質合作及實務工作，進而充實我國國際人道救援與災害防救能量。

奇數年索羅門 偶數年吉里巴斯

官員解釋，因為擔心中國干預，這項合作並未對外透露，雙方直到今年達成制度化的共識後，才同意適度釋出台美組成軍醫團隊的訊息及工作內容。

官員並說，台美軍醫聯合團隊在一○四年是到吉里巴斯執行國際醫療救援任務，一○五年則是到索羅門群島，雙方團隊也達成任務行動制度化的共識，自今年起每逢奇數年前往索羅門群島醫療救援，偶數年則是到吉里巴斯。

模擬友邦遭地震海嘯等天然災情

相關官員指出，這項國際醫療救援行動，主要是透過模擬我南太平洋邦交國遭遇地震及海嘯等重大天然災情，以致發生大規模的傳染性疾病，藉由我國軍醫與美軍共同編組具醫療、護理、公共衛生及流行病學等專長人員，前往受災邦交國共同實施聯合救災與傳染病疫情管理，強化台美軍事醫療合作，藉由台美聯合團隊到第三國執行任務，提升我國國際人道救援與災害防救的能量。