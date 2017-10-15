面對中國崛起 野上義二：強化民主同盟力量

2017-10-15

〔記者彭琬馨／台北報導〕國策研究院昨日舉辦「二○一七亞太智庫領袖峰會」，日本前駐英國大使野上義二表示，價值、同盟與信任，對國家形成力量是非常關鍵的要素。面對中國區域崛起，日本推動美日印、美日澳及日澳印等組合，將同盟轉化為三角合作的概念，也進一步強化了民主的力量。

對於台灣政府推動新南向，曾任美國在台協會處長、現為美國卡內基國際和平基金會亞洲項目主任包道格則表示，他非常歡迎台灣的新南向政策，此政策有助於重建台灣過去擁有的優勢，也讓有潛力的領域獲得重視。

日本前駐英大使、現為日本國際關係問題研究所理事長野上義二演講中提到，日本剛開始提出美、日、澳、印度同盟概念時，並沒有獲得強烈支持，但當中國在區域中逐漸崛起，此同盟轉化為三角合作的概念，包含美日印、美日澳、以及日澳印等組合。

野上義二認為，這樣的同盟策略，事實上強化了民主的力量，他指出，價值、同盟與信任，對國家形成力量是非常關鍵的要素。

談到智庫作用，野上義二表示，亞洲智庫在全球排名「沒有一個進入前十名」，顯示亞洲智庫在全球智庫的比例上，只佔非常小的比例，他認為「這個情況必須被改變」。

野上義二說，智庫不單純只是幫政府說話，也不僅只是扮演政策倡議角色，在許多政策制定中，智庫是扮演關鍵性角色。他並說，此時舉辦峰會，正凸顯台灣未來在區域內能扮演的角色，也相信對於強化區域內同盟有很大幫助。