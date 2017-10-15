出席ＡＰＥＣ 包道格：宋楚瑜會獲習近平禮貌性尊重

2017-10-15

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會前處長、現為美國卡內基國際和平基金會亞洲項目主任包道格昨表示，他確信親民黨主席宋楚瑜出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）時，中國國家主席習近平將給予禮貌性尊重。但中國仍不會錯失奪走台灣邦交國的機會，雖然他希望這樣的情況翻轉，只是看起來可能性不大。

ＡＰＥＣ經濟領袖會議今年將於十一月在越南舉行，總統蔡英文再度委任親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表，包道格昨出席國策研究院舉辦的「二○一七亞太智庫領袖峰會」，也進一步分析近期的台海情勢。

包道格說，希望中國在十九大後會耐心處理與台灣關係，也相信台灣能找到「政治基礎（political basis）」，恢復兩岸過去部分溝通管道；他說，若兩岸能就非官方接觸的政治基礎進行溝通，進而達成共識是好事，但這需兩岸共同合作才能達成。

包道格表示，他與許多中國負責處理台灣事務的人士接觸，到目前為止，大多認為會延續對台政策，不會有大變化，但關鍵是習近平的想法。

包道格說，若他是中國領導人，會試圖改善與「鄰居（neighbors）」的關係，因過去十五年間，中國與日本、台灣及東南亞國家關係出現緊張。

包道格同時提到，中國不會錯失奪走台灣邦交國的機會，但他希望這樣的情況翻轉，只是看起來可能性不大。

媒體問及十一月的「川習二會」，台灣是否成為議題？他說，很難想像台灣議題不會被中國提到，不過目前看來，中國對川普政府重申「一中政策」感到滿意，他不認為這項議題會為美中關係帶來不穩定。