蔡英文：台灣有意願有能力 貢獻國際

2017-10-15

出席亞太智庫領袖峰會致詞

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文昨出席「二○一七亞太智庫領袖峰會」致詞時表示，政府將持續積極尋找台灣在國際新秩序中的位置。過去數十年來，在亞洲的經濟發展中，台灣不僅一直扮演關鍵的角色，對於亞太地區的和平、穩定及繁榮，台灣也做出舉足輕重的貢獻，事實上，台灣人民也有意願、有能力，對國際社會做出更多有意義的貢獻。

美日等逾30個智庫代表與會

由國策研究院舉辦的「二○一七亞太智庫領袖峰會」，邀請美、日、韓、印度、澳洲、東協等超過三十個智庫代表與會討論。

蔡英文致詞時表示，處在環環相扣的世界局勢中，許多區域性安全議題可直接牽動各國利益，尤其是安全及國防議題。她認為，面對世界的劇烈轉變，政策決定者能不能擁有迅速應變和適應環境的能力，至關重要。而有效應變的能力，則需仰賴相關研究單位做周全的資訊收集與研判，並提供中立的建議與分析。

蔡英文提到，她非常重視智庫在形成政策時，扮演不可或缺的角色。她在二○一一年擔任民進黨主席時，成立了「新境界文教基金會」，幫助政黨建立了政策規劃的平台。事實上，該基金會當時所提出的許多建議，都為今日執政的諸多政策方向打下了紮實的基礎。

總統強調，政府機關必須因應很多眼前的問題，而智庫則能將眼光放得更遠，擘劃長遠的政策藍圖，她希望邀請頂尖智庫，與台灣一同打造政策性的連結平台。透過此一平台，大家可在研究上互通有無、相互交流，包括中國情勢在內等各項區域局勢研究的成果和資訊，台灣在這些方面也能提供重要的研究貢獻。

蔡英文表示，政府將持續積極尋找台灣在國際新秩序中的位置。而智庫的建議和意見將可為台灣在重新定位的過程中，提供新的思考角度，事實上，台灣人民也有意願、有能力，對國際社會做出更多有意義的貢獻。也相信亞太區域會因為台灣跟鄰近國家還有國際社群的共同努力，而變得更安全、更繁榮。