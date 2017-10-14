明年總預算案 歲出增68億

2017-10-14

〔記者陳鈺馥、彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德昨列席立法院院會，報告明年度中央政府總預算案，因應內閣改組，歲出部分由林全內閣所列的一兆九八五○億元，改列為一兆九九一八億元，增列六十八億元。賴揆強調，未來一年政府將在既有基礎上，持續深化國家的改革和轉型，加速推動建設，使台灣經濟蓬勃發展。

賴揆報告表示，總預算案在不增加歲入歲出差短、不增加舉債下，調升軍公教加薪三％，所需經費一八○億元，將由增列證交稅七十億元，並責成各機關本於撙節原則重新檢討。

賴揆指出，總預算歲入部分，由原列一兆八九○四億元，改列為一兆八九七四億元，較上年度預算數增加五六三億元，約增三．一％；歲出改列為一兆九九一八億元，較上年度增一七八億元，增○．九％。歲入歲出短差九四四億元，全數以舉債彌平。

根據明年度總預算案，文化支出編列二六三．六億元、產業創新計畫三九六億元、科技發展計畫九七七億元、公共建設計畫經費一六一七億元、毒品防制卅二．四億元、食安經費四十八．一億元、長照服務十五．八億元。

為積極因應少子化挑戰，明年度也編列育兒相關措施及五歲幼兒免學費等經費，共一三六億元，連同前瞻特別預算的七．九億元，及非營業特種基金編列○．八億元，共一四四．七億元，較上年度增加九．九億元。

此外，立法院朝野黨團昨也針對審查前瞻預算時「一事不二議」的爭議進行協商，國民黨團雖主張應據此制定遊戲規則，拒絕再以「一事不二議」方式處理提案，卻遭到其他黨團代表反對，最終決議，總預算案將循往例辦理，前瞻預算爭議則交由大法官審理。