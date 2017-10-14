冷眼集》國民黨也是敵人？

2017-10-14

記者鄒景雯／特稿

民進黨立委王定宇版的「刑法部分條文修正草案」，準備將共諜納入「外患罪」論處，昨天在立法院被國民黨第九度退回程序委員會，以民進黨的實力，這個案子總會表決付委，但是這個過程，不得不令人起疑：國民黨阻擋討論的理由是什麼？難道國民黨也是「敵人」？

目前刑法的外患罪，以「外國」作為論罪的要件，在這個荒謬的現實體制下，居然產生中國是不是外國的疑義，導致無法將共諜的刑度提高到無期徒刑，只能適用其他低刑度的懲罰；解放軍出身的鎮小江來台組織史上最大的共諜網，最後其個人僅判四年定讞，我少將指揮官許乃權更只關兩年十月就沒事，即是令國人高度側目的顯例。因此這項修正草案擬增列「敵人」，來排除「憲法」的障礙，不是該不該的問題，而是要盡快補漏的要務，但是何以無法迅速達成朝野共識？這本身就是一個非常嚴重的問題。

別的不說，台灣現在對中國間諜以及被中國吸收的叛國者輕縱，最直接的衝擊就是台灣的國民若被對岸老共牽扯到相關案情，我們基本上連以「換俘」作為營救的籌碼都沒有，任何一個公職人員能不正視這懸殊落差下的危險性？

國民黨在台灣長期執政，其菁英階層不可能不知道台灣還有多少人員遭羅織為間諜罪，被囚在中國的牢裡？新近被討論的，例如一九九九年的劉連昆案，這位中國解放軍將領被台灣軍情局吸收為台諜，因事跡敗露被處死，同案有兩位被軍情局委託去聯繫的姚嘉珍與楊銘中，到現在還關押在對岸，兩人先被判死刑，後來分別減刑為二十年與十九年。今天是二○一七年，這將近二十年的期間，他們的家屬在台灣求助無門，等於一家的青春都被毀滅，任何人若以同理心思考，根本無法想像，這些真實的事件，對照出太多值得深思的課題。

兩岸不成比例的相互蒐集情報，更有個本質不同，台灣是為了自保，中國是為了侵略，結果國民黨對於這樣的行為僅處以五年以下有期徒刑，不僅漠視輕忽，還主張門戶洞開，不正是台灣的敵人！

不僅如此，執政黨現在針對國安法、國家機密保護法、刑法等，各種大幅提高共諜刑責的修法作為，要與中國相比，其實也還遠遠不夠，至少應該再增加共諜不得假釋的規定，來彌補民主國家因應威權國家在法制上的不足。

如果台灣海峽的現況，是人類諸多愚蠢行為中的一個無奈，台灣不能連起碼的自衛工具都沒有。這應該是全民共識。