1.5公里遠 男疑遭陸戰隊流彈擊傷

2017-10-14

99旅高雄林園靶場打靶

〔記者黃旭磊、洪臣宏、涂鉅旻／綜合報導〕海軍陸戰隊九九旅前天在高雄市林園靶場打靶時，疑似發生流彈誤傷民眾事件。在臨海工業區內中石化小港廠工作的一名侯姓男子遭流彈擊中右肩鎖骨，送到小港醫院取出彈頭，案發現場還發現四枚疑似同型子彈，廠區員工以「槍林彈雨」形容當時狀況，怒斥軍方實在誇張。

右肩鎖骨中彈 術後狀況穩定

海軍陸戰隊九九旅前天上午六點到晚間九點，在林園靶場實施T91步槍實彈射擊訓練，中石化小港廠正進行歲修，承包商侯姓員工身穿防塵衣在工作，卻不幸遭五．五六公厘流彈擊傷，已送小港醫院取出彈頭，皮膚留下目測約一公分傷口。

軍方不願證實兩起事件是否有關聯，僅表示全案由高雄市憲兵隊、小港警分局調查中。

小港醫院醫務秘書莊傑翰表示，侯姓病人右肩鎖骨被流彈打傷，傷及右肺有氣胸狀況，術後狀況穩定，目前在普通病房休養。

據指出，中石化廠區還發現四發疑似同型子彈，已由軍警帶回鑑識，廠區員工以「槍林彈雨」形容當時狀況。

T91步槍 有效射程約400公尺

T91步槍為國軍主力單兵武器，自九十一年服役至今，有效射程約四百公尺，但最大射程可達二千六百公尺。九九旅政戰主任梁漢光表示，靶場位於駱駝山高位，工業區直線距離約一．五公里外低位，事發當時進行一七五公尺射擊練習，從沒發生過這樣個案。

海軍陸戰隊表示，前日傍晚五點接獲高雄市警局通報後，立即暫停實彈射擊訓練，九九旅政戰主任梁漢光立即到醫院探視受傷民眾。海軍陸戰隊指揮官王瑞麟、政戰主任蘇世霖昨也前往醫院探視。

海軍陸戰隊指出，目前已暫停林園靶場射擊訓練，待全案完成調查，並針對靶場全般安全作最縝密的檢視及強化再開放使用，以防範危安情事。