宋APEC會美國務卿？ 美官員︰參考前例

2017-10-14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕親民黨主席宋楚瑜再次代表總統蔡英文擔任亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖代表，今年是否有望與美國國務卿提勒森舉行雙邊會談？美國駐亞太經合會大使馬志修今天在智庫回答問題時表示，美國還沒決定雙邊會議的行程，但可參考以往的作法。

歐巴馬政府任內，台灣派出的領袖代表開始與美國國務卿在ＡＰＥＣ峰會期間進行雙邊會談。代表馬英九總統出席ＡＰＥＣ的前副總統連戰，二○一二年九月九日在俄羅斯海參崴和代表歐巴馬總統的美國國務卿希拉蕊舉行雙邊會談，是第一次突破；去年宋楚瑜在秘魯利馬與美國前國務卿凱瑞二度會面。

美國駐ＡＰＥＣ大使，以及國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿馬志修（Matt Matthews）今天出席「戰略暨國際研究中心」亞洲體制研討會。在答覆問題時，馬志修說，時間還早，雙邊會議等行程尚未確定，但過去的作法可以視為未來事件的指標。

馬志修演說時提到川普仍將平衡美中經濟關係視為優先政策，美中在首輪全面經濟對話取得一些進展，但美國希望做得更多。美國希望在川普十一月訪問中國時，要求中方解決美國的關切事項，例如外國企業在中國遭受到不公平貿易待遇等。

川普夫婦預定十一月三日至十四日訪問日本、南韓、中國，然後出席在越南舉行的ＡＰＥＣ峰會以及在菲律賓舉行的美國與東協國家峰會，最後經夏威夷返美。