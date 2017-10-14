華郵披露 中國大使威嚇美議員 阻友台法案

2017-10-14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國眾院外委會今天口頭無異議通過打破美台高層互訪限制的「台灣旅行法」。美國華盛頓郵報記者羅根在專欄中透露，中國駐美大使崔天凱致函給美國國會關切友台法案，甚至要為國會議員劃下紅線。

致函施壓劃紅線

羅根指出，華郵取得崔天凱八月給議員的信函，表示中國政府就「台灣旅行法案」、「台灣安全法案」及兩院均有通過的國防授權法案（NDAA）有關台灣的相關條文，表達「嚴重關切」。

崔天凱在信函中稱，相關提案舉措代表「對中國主權、國家統一及安全利益的侵害，也跨越了穩定中美關係的紅線」。

這封信寄給了參眾兩院外交關係及國防委員會的領導階層議員，並要求他們利用職權阻撓法案中與台灣有關的相關條文。國會議員助理對華郵表示，中國在信函中威脅將有「嚴重後果」，極不尋常，且教人無法接受。

專欄中指出，台灣旅行法案的提案人參議員魯比歐表示，美國應該繼續強化台美關係，堅拒中國影響或施壓干預美國及其區域夥伴的國家安全利益。他呼籲未來應有更多的台美官員互訪。

眾院外委會民主黨資深議員安格爾告訴華郵，崔在信中的威脅口吻讓人印象深刻。他說：「中國在全世界各國都採取這種強硬作為。我覺得極為有趣，他們竟然覺得可以對美國國會採取這種威脅及模糊的施壓手段，而不用擔心造成任何後果。」

干預議事更明目張膽

華郵指出，參、眾兩院正就國防授權法案不同版本內容進行協商，幕僚們對中國明目張膽地企圖影響法案深惡痛絕。有參議院民主黨幕僚表示，對美國國內立法議事做出這種威脅並劃下「紅線」，對美中雙邊關係毫無幫助或建設性。

美國企業研究所學者卜大年指出：「這是多年來集中、長期的政治戰，近期做得更為明目張膽了。」中國大陸在其他國家干預內政的舉動有很多方式。他說：「這是中國大戰略的一部分，非常、非常嚴重。」

羅根在專欄中表示，國會未來的舉動將顯示出國會有無意願抵抗中國的霸凌，即便兩院有必要做出妥協，也必須向中國明確表示，他們的手段並不管用。