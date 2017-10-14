賴︰李翔宙請辭 與軍人年改無關

2017-10-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕退輔會主委李翔宙因任職於蔡政府而退出國民黨，遭國民黨立委質疑是求官，憤而請辭。行政院長賴清德昨指出，他已與李翔宙通過電話，盼李能繼續留下來，現階段不會裁併退輔會，李要離職也與軍人年金改革無關。

李翔宙前天於立法院外交及國防委員會備詢時，遭國民黨立委江啟臣、李彥秀連聲質疑退出國民黨是為了求官。李當天下午隨即宣布請辭，行政院則予慰留，但李昨仍請假，未列席立法院院會。

賴揆指出，李翔宙接任主委後，積極任事及服務榮民，成效非常良好，立法院發生的插曲使其感到受辱，已強力慰留他，自己當天已與李通過電話，「請假可能是心情還沒有平復」，盼他留下來繼續為榮民服務。

賴揆提及，李翔宙有一點挫折，「有鼓勵他、勉勵他」；因李一生戎馬，接任退輔會主委完全是要服務榮民，沒想到卻在立法院被誤解。

代理李翔宙列席的退輔會副主委李文忠表示，李翔宙的家族很難接受，認為他不應該再做。李文忠指出，李翔宙退黨是要避免受到政黨牽絆，卻被解讀為求官，這對李與政務官都不公平。

民進黨立委王定宇則指出， 是國民黨先要對李翔宙停權，李才乾脆交出黨證，等於是被逼退黨。對照前營建署長葉世文貪污案爆發時，國民黨也只是停權，可想見其感受。

時代力量立委徐永明也在質詢時痛批國民黨，難道退輔會主委一定要國民黨的才能當？若非國民黨籍，就是背叛國軍、背叛退伍弟兄？退輔會底下一堆天然氣公司、農場，用來安插退役軍官；把退輔會當國民黨的，就是國民黨立委。

強調李沒有求官 盼他留下來

賴揆再次強調，李翔宙沒有求官，亦非民進黨員，請辭完全是因為在立法院備詢受到委屈，李要離職也與軍人年金改革無關。賴說，軍人不該分藍綠，雖過去有歷史淵源，但現在國軍是屬於國家的，照顧國軍也不必專屬某一個政黨。