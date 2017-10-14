立委猛追問「固有疆域」賴揆︰我可以管習近平管的範圍嗎

2017-10-14

〔記者鄭鴻達、陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委王育敏昨在立法院院會質詢時，就我國固有疆域是否包含中國大陸等兩岸議題，頻頻追問行政院長賴清德，還諷賴不敢回答連小朋友都能回答的問題；賴揆答詢反嗆，他當行政院長，可以管得到中國國家主席習近平所管的範圍？這已超過現實。

王育敏質詢指出，賴揆是中華民國行政院長，兩岸關係是什麼關係？賴揆表示，蔡總統已定義兩岸關係，且兩岸、外交、國防屬於總統職權。王不滿追問，根據「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」，對兩岸關係有何看法？陸委會主委張小月隨即替賴揆答覆，兩岸關係就是兩岸關係，是非常特殊的關係。賴揆也附和，的確如此。

王育敏追問，中華民國領土包含哪些地方？張小月答覆，據「憲法」是「固有疆域」；兩岸關係很複雜，疆域問題須大法官解釋，憲法明定中華民國疆域就是固有疆域。賴揆回應，他尊重總統的領導。

王則不滿指出，固有疆域是否包含「台澎金馬」加「大陸」，是連小朋友都能回答的問題，賴揆、張小月卻都不敢回答。

賴揆反問，「妳今天說我當行政院長，我可以管到習近平國家主席所管的範圍嗎？這已經超過現實了嘛！」賴揆認為，探究這個問題，不過是呈現台灣的社會分歧，沒有意義。王育敏回擊，「院長就是不肯回答！」

王育敏再問，部分民進黨立委建議兩岸文書直接稱「中國」，改掉「中國大陸」，賴揆表示，尊重各單位的文書使用。

親民黨立委陳怡潔質詢指出，在中國十九大後，兩岸關係是否會重回外交角力？在蔡總統領導下，是否能創造兩岸新模式？

中國十九大後 台灣應期待兩岸新模式

賴揆答詢表示，若中國仍不斷在外交上封鎖台灣，只會讓兩岸更加疏離，蔡總統在就職演說也釋放很多善意；十九大之後會如何發展、國台辦主任會是誰，大家對兩岸和平發展都應充滿期待；台灣應該期待兩岸新模式，他對兩岸關係也沒悲觀的權利。

另美國眾院外委會日前通過「台灣旅行法」草案，強調美國政府應鼓勵美台官員互訪。立委柯志恩質詢，賴清德是否期待以閣揆身分訪美？賴揆說，此草案最後仍須美國總統簽署，還有一段路，現在是要努力的時候。