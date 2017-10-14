蔡總統 28日出訪太平洋3友邦

2017-10-14

訪馬紹爾群島、吐瓦魯與索羅門群島 將過境美國夏威夷

〔記者李欣芳／台北報導〕規劃多時的蔡英文總統出訪行程終於定案，外交部次長吳志中昨宣布，蔡總統十月廿八日到十一月四日將出訪馬紹爾群島、吐瓦魯與索羅門群島等我三個太平洋友邦。總統出訪將過境美國夏威夷。

預定八天七夜 十一月四日返國

蔡總統這次出訪主軸為「永續南島，攜手共好」二○一七年太平洋友邦之旅。預定十月廿八日上午出發，卅日下午飛抵馬紹爾群島；十一月一日清晨離開馬紹爾群島赴吐瓦魯訪問，同一天晚間抵達索羅門群島，停留兩晚，十一月四日傍晚返抵國門，全程八天七夜。

吳志中說，蔡總統此行將分別會晤馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總督伊塔雷里及總理索本嘉、索羅門群島總督卡布依及總理蘇嘉瓦瑞，就彼此共同關切的雙邊及國際議題充分交換意見。

吳志中表示，蔡總統從去年就任至今，馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理索本嘉及索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞等太平洋友邦領袖均曾透過駐館，多次表達對蔡總統赴訪的期盼。

蔡總統昨在總統府以國宴款待吐瓦魯總理索本嘉時，即表明希望可以儘快訪問吐瓦魯，索本嘉當場表示歡迎。

都屬南島語系 也算是尋親之旅

提及這次出訪特色，吳志中說，這次出訪國是太平洋友邦中與我國邦誼持續最久的三國，其中南太平洋的吐瓦魯及索羅門群島與中華民國的邦交超過卅年，北太平洋的馬紹爾群島則將近廿年，期盼藉由總統出訪，展示台灣對彼此間悠遠情誼的重視，及深化雙邊關係的決心。

他說，出訪也是一趟尋親之旅。馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島雖然分別位在密克羅尼西亞、玻里尼西亞及美拉尼西亞島群，但和台灣一樣都是南島語族大家庭的一份子，訪問團成員除總統府秘書長吳釗燮、外交部長李大維，還有原民會主委夷將．拔路兒等部會首長及立委，共同見證台灣與太平洋友邦文化聯結及具體合作成果。