上酒店傷黨形象？ 蔡：黨紀嚴格執行

2017-10-13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕將滿七十歲的民進黨大老吳乃仁遭週刊直擊出入鋼琴酒吧，民進黨立委許智傑也參與其中。民進黨昨天發佈新聞稿指出，黨主席蔡英文籲請所有擔任黨公職的同志，莫忘初衷，謹守分際，如有涉足不當場所或做出有違社會觀感、傷害黨形象之情事，將請中評會依照相關黨紀嚴格執行。

許智傑表示，會虛心檢討；吳乃仁則未接電話、未回應。

呼籲黨公職同志「莫忘初衷」

民進黨昨天指出，民進黨的成立與壯大，承載了無數台灣人民的犧牲奉獻與帶領台灣邁步向前的期待，歷經波折與起伏，終至承擔起全面執政的責任。值此改革的關鍵時刻，台灣處境艱辛，蔡英文主席籲請所有擔任黨公職的同志，莫忘初衷，謹守分際，如有涉足不當場所或做出有違社會觀感、傷害黨形象之情事，將請中評會依照相關黨紀嚴格執行。

中評會主委邱議瑩說，民進黨的黨公職的確應該特別注意自己言行，不過中評會是合議制，這件事情要不要送中評會、中評會如何處理，還要經大家開會討論，不是主委一個人可以決定。

邱議瑩說，就程序上，吳乃仁是一般黨員，黨籍應是在台北市黨部，若真要處分，也應是地方黨部處理；而許智傑是公職人員，若要處理，可能要由中執會來移送。但主席只是希望大家能謹言慎行，注意很多聲色場所不該去，不是真的立刻要送中評會處理。