民進黨高南宜嘉縣初選 擬訂明年農曆年後

2017-10-13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天邀集有意參選下屆高雄市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣等四縣市首長者協調民調時間。不過四縣市擬參選人並無共識，民進黨選對會預擬兩方案，分別為農曆過年前（二月十日左右）和過年後（三月二日至十五日）舉行四縣市民調。選對會人士分析，會中不少人希望四縣市能一起進行，因此可能會四個縣市一起在過年後進行。

可能四縣市一起進行民調

備戰明年九合一地方選舉，民進黨昨約見有意角逐者到中央黨部協調民調日期。

宜蘭縣部分，包括立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及冬山鄉長謝燦輝等三名有意爭取黨內提名者，江聰淵希望能在今年底就進行民調，陳歐珀主張四縣市應該在同個月份民調。

台南市部分，共有民進黨前副秘書長李俊毅、台南市黨部主委顏純左、立委葉宜津、王定宇、陳亭妃、黃偉哲等六人。黃偉哲說，台南已殺到見骨，有人砸下重金，但依政治獻金法，現在還不能募款。李俊毅也要求財務公開，可能涉及違法部分，黨中央應介入調查。

在民調時程上，葉宜津希望四縣市一致，顏純左希望在農曆年後，其他人則無意見，交給選對會處理。

同樣競爭激烈的高雄市，高雄市黨部主委黃彥毓說，表態參選的立委趙天麟和林岱樺主張要有辯論會。另一位參選人立委陳其邁則希望競爭過程大家都能展現風度。

嘉義縣方面，角逐者包括嘉義縣議長張明達、農委會副主委翁章梁及太保市長黃榮利。據透露，張明達希望可以早一點，另兩人希望過年後民調。因為無共識，因此將交選對會處理。