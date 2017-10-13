美前駐緬大使：美日應助台推動新南向

2017-10-13

〔記者彭琬馨／台北報導〕為推動新南向，政府主導的首屆「玉山論壇」，昨日進行第二天議程。美國前駐緬甸大使米德偉表示，新南向政策讓台灣外交更多元化，並追求台灣利益，對兩千三百萬台灣人民都有益處，因此他認為，不該因第三國因素（中國）影響政策執行的想法與決心，「無論如何應堅持下去」；他也呼籲美日應更關注台灣、協助台灣進一步推動新南向政策。

玉山論壇第二天焦點關注新南向政策在青年、智庫與ＮＧＯ層面上，如何與東南亞各國進行合作。

台灣應堅持執行 不受中國影響

米德偉指出，台灣政府應找出哪些亞洲國家願意把重點放在新南向發展、也對台灣有興趣，「先跟這些合作」。米德偉也認為，台灣需打造討論、關注台灣的區域網絡；他以中國為例表示，亞洲有很多人在網路上討論中國議題，台灣應以玉山論壇為例，推廣、舉辦更多國內性質規模的小型論壇，以帶起區域網絡討論風潮。

米德偉說，這兩天很少聽到與會人士討論台灣推廣新南向可能面臨的中國因素，他很訝異，因為事實上，台灣因政治因素，能在地緣政治上發揮的空間有限，因此他認為，「美國應在台灣推動新南向政策上扮演更重要角色」。米德偉同時建議，美國駐印尼、越南等地的大使館，應主動回報、協助美國了解如何在新南向政策上替台灣創造價值，雖然需要低調進行，但對台灣尊嚴、區域貢獻一定有幫助。

泰國前外交部長卡席特強調，台灣藉由新南向政策與東南亞國家在人才與經濟層面交流，但東南亞國家若沒有搭配政治開放與轉型，新南向政策只能達到某種程度的成功；卡席特說，台灣應與東南亞國家分享過去二十年間的政治轉型經驗，讓其他國家也同樣能享有經濟與政治自由。

印尼國家科學院社會科學與人文學院副院長蒲佳斯徒蒂則指出，因印尼政府堅持一中政策，台灣與印尼間「政府很難直接介入」，但透過非政府組織合作，台印間合作變得可能，也向世界證明，「合作不只是政治上的合作、也能有經濟上的合作」；蒲佳斯徒蒂認為，玉山論壇將許多學者官員聚集在一起，促進東南亞與南亞智庫間的交流，藉此促成印尼政府的改變。