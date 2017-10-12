作假帳隱匿虧損 榮電三退將董事長判刑

2017-10-12

〔記者張文川／台北報導〕行政院退輔會所屬、已破產倒閉的「榮電股份有限公司」，承攬國防部大直新總部「博愛專案」機電工程，嚴重虧損，卻將虧損打散至空軍總部等其他工程建案成本內，隱匿虧損，申報不實損益表；台北地院依違反證券交易法申報公告不實等罪，將榮電前後三任「退將董事長」李豐池、韋大雄各判刑一年八月、葉茂益兩年，韋、葉獲緩刑。可上訴。

全案共七名被告，合議庭認定，七人作假帳是為維持榮電生存與營運，檢方也查無獲取私利、掏空榮電的證據，因此其中六人皆予緩刑，韋大雄緩刑兩年、葉茂益緩刑三年，唯獨李豐池因九十六年另涉不實核銷榮電公關費，有背信罪判刑兩年、緩刑五年的前科，未予緩刑。

退輔會下轄機構 已停業破產

其餘被告，台電指派的前後任總經理謝維錦、許金和、前財務部經理謝兆棟各判刑兩年、緩刑三年，末代財務部經理蘇耀仁判刑一年七月，緩刑兩年。

榮電為退輔會下轄機構，退輔會持股逾六成；榮電一向由退役將領轉任董事長，葉茂益曾任聯勤少將副參謀長，李豐池為退役陸軍少將，退役空軍中將韋大雄曾任聯勤副參謀長。榮電後來因嚴重虧損，在一○一年停業聲請宣告破產。

合議庭認定七人皆明知不法仍作假帳，認定有罪，考量犯罪動機是為公司生存，也沒有證據顯示中飽私囊，因此即使法定最輕本刑為三年以上，仍皆予減刑輕判。