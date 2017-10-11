葉俊榮︰警政人事調整 不能屈服地方主義

2017-10-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市前市警局長邱豐光因世大運維安不力，被中央轉調為警政署副署長「冰凍」，引爆台北市長柯文哲不滿，數度與內政部槓上。對此，內政部長葉俊榮受訪時強調，首都維安須納入整體決策思考，警政人事調整是著眼未來，對治安維護有宏大佈局，不是屈服於個別的地方主義，「什麼市長喜歡誰，不喜歡誰！」

葉俊榮表示，從世大運及統促黨事件可看出一個課題，台北市是我國首都，人口最密集的政治、經濟重心，在安全及維安防制上最馬虎不得，不能只把大型活動辦好，卻把維安當成是活動附屬。

他認為，維安須放在國際連結上，與台灣社會一起思考，包含活動規劃、規模大小、地點選擇、動線及時間排定，每個階段都要將維安納入，「不是派出警察維護，就叫維安！」

葉俊榮提及，世大運或牽涉到兩岸交流的「中國新歌聲」活動，這類活動都必須有維安思考，這才是完整的活動規劃。反年改團體突破最後防線，讓世大運選手無法進場，變成國際事件，回顧當時警察維安，不是要處理究責問題，而是思考台北市的維安是否出現漏洞。他指出，很明顯的漏洞就是整個維安沒完整銜接，所以在維安上中央不得不介入。

「首都維安有缺陷，當然必須檢討！」葉俊榮認為，這次透過警政人事職務調動，用意在產生新局面，做法是著眼於未來，藉此強化首都的維安作為。