葉俊榮︰用國際標準遏止黑幫介入政治

2017-10-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華統一促進黨打著「促統」旗號，不斷製造事件滋擾民主社會，受到檢警單位緊盯，內政部長葉俊榮接受本報訪問表示，南亞國家尼泊爾的政治、經濟深受中國、印度滲透，尼泊爾共產黨毛派即為一例，面對外力介入滲透問題，遏止黑幫介入政治，須用「國際標準」看待。

舉尼泊爾遭中印勢力滲透

葉俊榮指出，尼泊爾夾在中國、印度兩大國勢力下，中國、印度的力量時常滲透介入尼泊爾的選舉、經濟決策、社會各層面，深刻影響尼泊爾當局。

葉俊榮舉例，尼泊爾曾啟動修憲，無論支持總統制或內閣制，都一定會牽扯到「中國派」或「印度派」觀點，尤其是毛派政黨的勢力，尼泊爾的經驗提供世界一個非常大的啟示，「各國都不喜歡外力介入！」

至於台灣面對的處境，葉俊榮認為，台灣已慢慢民主化，但也受到國際連動影響，國際駭客、恐怖主義份子都有可能駭進台灣，加上台灣與中國在政治、經濟各層面有很大糾結，對於安全維護不能再用本地標準，「一定要用國際標準來看待」。

葉俊榮表示，現在最嚴重情形是黑道配合國際化與他國外來勢力連結，警方對於黑幫背後經濟活動、來自境內外的金援，一定要展現決心徹查。此外，針對黑幫化身政黨情況，也會透過「政黨法」立法，嚴格規範。

他指出，黑道以前就介入政治，最著名的是江南案，以前政府有「檢肅流氓條例」可對付黑幫，該條例因違憲而廢止，目前警察機關在處理黑道的管控力道上，權限已不如當年。

葉俊榮提及，台灣的政治隨著民主化進程，相較以往有排黑，但黑幫介入工程、土石、當鋪業仍然很多，在採購程序、行政程序的排黑上，這部分就沒做得比較多；他認為，在經濟上，有黑道背景不能讓他插手，台灣在執行面上仍太薄弱，應針對黑道的經濟來源進行規範。

要徹查黑幫背後金源

葉強調，他了解隱藏在黑幫背後的問題，才是真正要解決的關鍵，不能只是針對違法暴力行為本身，寄託「刑法」有罪或無罪的判決，須把問題放在政黨及社會網絡上，立法或借鏡日本經驗來遏止黑幫介入政治，更要徹查背後金源，才能瓦解黑幫組織。