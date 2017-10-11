台灣海外援助發展聯盟建議 國際合作應跳脫傳統

2017-10-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣國際空間受到中國打壓，台灣海外援助發展聯盟（Taiwan Aid）指出，政府期望透過新南向殺出一條血路，Taiwan Aid因此建議政府跳脫傳統思考，以不受限於邦交國的國際合作發展思維，將台灣外交展延為更具包容性與務實性的全球夥伴關係。

此次參與籌劃「玉山論壇」的台灣海外援助發展聯盟由台灣三十餘個非政府組織組成，是台灣唯一從事國際合作與發展的非政府平台組織。台灣海外援助發展聯盟認同政府新南向政策中「以人為本」的理念，並認為台灣透過國際合作發展全球夥伴關係，是台灣開創外交戰略的新契機。

大型區域論壇「玉山論壇」今天登場，將聚焦並回顧蔡政府上台以來推動新南向政策的成果，台灣海外援助發展聯盟籌劃第二天上午的公民團體場次。主辦單位遠景基金會公布，印度追尋基金會、越南友好組織聯盟、緬甸伊甸身心障礙中心、尼泊爾志工倡議組織、日本國際協力NGO中心與越南勇源教育發展基金會與台灣安侯永續發展顧問公司都將有代表出席。會中將共同研討台灣如何與新南向區域國家及社會共同合作，落實聯合國永續發展目標（SDGs）。

台灣海外援助發展聯盟常務理事、彰化基督教醫院海外醫療中心執行長高小玲指出，Taiwan Aid認同新南向政策「以人為本」精神，因與NGO推動國際合作發展的中心理念「以人權為基礎的工作方法（Human Right Base Approach , HRBA）一致。

不受限邦交國 善用公民資源

台灣海外援助發展聯盟表示，台灣公民社會組織參與國際援助行之有年，有人道關懷、公衛醫療、知能教育、婦女培力、環境保護與青年交流等多元方案，可以更具彈性的方式推動國際合作。因此政府在推動新南向政策的同時，應善用公民社會的組織資源與能量，並擬具國際合作發展策略行動綱領，「使台灣經驗成為全人類發展過程的重要角色」。