推動新南向 玉山論壇今登場

2017-10-11

蔡總統︰要讓台灣成為推動亞太創新進步的前鋒

〔記者李欣芳、呂伊萱／台北報導〕政府推動新南向政策，由遠景基金會主辦的大型國際會議「玉山論壇」今天登場，蔡英文總統昨在國慶演說時表示，政府提出新南向政策的目的在於幫台灣在國際社會重新找到有利的位置；在傳統的國家安全議題之上，將建立以人道為中心的新安全觀。這就是今天即將展開的「玉山論壇」的意義，要讓台灣成為推動亞太創新與進步價值的前鋒。

蔡總統表示，基於共同對民主、自由的堅持，政府會與理念相近國家保持密切合作；同時積極推動新南向政策，與周邊國家建立更緊密的關係和連結，與去年同期相比，台灣和新南向國家之間的貿易額，成長了將近廿％，成果已經展現在國人眼前。

建立人道為中心的新安全觀

蔡總統表示，當前國際間的重要課題，除了傳統安全議題之外，包括氣候變遷、資源耗竭、疾病傳播，以及恐怖主義等非傳統安全的威脅，也是當前所有國家共同面對的挑戰。

她說，面對這些挑戰，世界上主要的民主國家外交政策，都朝向「結合傳統和非傳統議題」，以及「整合政府與公民社會力量」，朝這兩個方向在調整當中，政府會順應國際潮流，在傳統的國家安全議題之上，建立以人道為中心的新安全觀。

結合各國官方與民間力量

蔡總統表示，這就是今天即將展開的「玉山論壇」的意義。我們要讓台灣成為推動亞太創新與進步價值的前鋒。政府歡迎來自各國的民間及官方力量，在促進區域發展、環境保護、醫療衛生、宗教自由、市場自由，以及多元文化等議題上，彼此交換意見，為台灣及世界的永續發展創造有利的環境。

首屆「玉山論壇」今起舉行兩天的會議，將有來自東南亞、南亞、日本、韓國、美國與歐洲等十五國、約四十位外賓與會，據悉亦將有東南亞政要出席。「玉山論壇」盼藉此機會與國內外人士分享台灣推動參與亞洲區域共同體的各項成果，並共同探索亞洲未來發展藍圖。

遠景基金會表示，此次論壇將開啟六場對話，關注區域經濟、科技創新合作、公民團體參與、智庫合作與青年對話等主軸。基金會將結合台灣海外援助發展聯盟（Taiwan Aid）與政大東南亞研究中心（CSEAS）等單位，「民間主辦，政府參與」這場大型國際會議，盼展現台灣跨部門協作軟實力，成為共同推動新南向政策的平台。