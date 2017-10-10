《焦點評論》後勤補給 應有效整合

2017-10-10

記者羅添斌／特稿

行政院先後核定海巡署及財政部對新建艦艇的規劃案，加上先前軍方在潛艦國造、新一代巡防艦等案的建造案，也讓「國艦國造」政策的陣容更加龐大，與國艦國造業務相關的政府各個部會，更應進行整合，方能擴大國艦國造的效益。

政府公務船舶除軍事艦艇外，還包括海巡署各型海巡艦艇、財政部海關緝私的巡緝艇、科技部科研使用的海研船等，目前除了科技部二千噸級的海研新船是由新加坡商得標、並在越南建造外，海巡署及海關未來的新船都會在台灣建造。

政府各部會擁有數量不一的船隊，但過去長期是各管各的，無論是規劃設計、建造以及服役後的維修與補保，都各有自己的一套系統，正因為如此，導致成本大幅上升、不符合經濟效益，欠缺系統維修及補保觀念的幾個部會，更頻頻出現旗下艦艇妥善率偏低、故障率高的離譜情形。

前總統馬英九執政期間，軍方就曾建議，盼擁有公務船舶的部會，都能以軍方造船廠為維修補保共同基地，藉由效能相對高的軍方造船廠，為各政府部會公務船舶提供維修補保服務，以降低政府整體的成本，但並未獲其他部會接受。

蔡總統上任後，在海巡署長李仲威的創新思維及付諸實際行動下，海巡署先是借調海軍的後勤專才，為海巡署重新建立艦艇後勤維修及補保制度，更在新建海巡艦艇的政策上，將四千噸及六百噸的海巡艦艇採用與軍方共同的載台設計，以期達到平戰轉換的政策目的，預計可大幅降低建造成本。

海巡署及財政部海關都規劃建造一百噸級艦艇，雙方若能比照海巡署與軍方的做法，以共同載台來設計建造，將可減少政府預算的支出，後勤維修所需的經費也可降低，財政部應從這一方面加以思考。