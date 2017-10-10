新建5艘國造巡緝艇 4年後完成

2017-10-10

〔記者羅添斌／台北報導〕政府「國艦國造」政策再添生力軍！財政部海關巡緝艇艦齡老舊，性能不佳，已獲行政院核定以八．七億元經費，新建五艘一百噸級的海關巡緝艇，比照海巡署做法汰換同期、同型舊艇，以強化海關查緝走私不法能力，並提高執勤的安全性。

政院官員表示，五艘一百噸級的新式巡緝艇相關作業已經展開，今年會完成規劃設計，明年度起進行招標建造，預計在一一○年度完成，屆時將可汰換基隆關兩艘、台中關一艘以及高雄關兩艘一百噸級的巡緝艇。

行政院先後核定海巡署及財政部關務署的新建艦艇計畫，也都採取國艦國造方式進行。海巡署共計新建各級海巡艦艇一四一艘，計畫總金額為四二六億五一二萬元，其中，一百噸級的海巡巡防艇共十七艘，金額為四十二億三四七四萬元，平均一艘成本為二億四九一○萬元。海關的艦艇汰舊換新計畫，五艘一百噸級海關巡緝艇，經費為八億七○五六萬五千元，平均一艘成本為一億七四一一萬元。

相關官員說，海巡與海關新建的船艇噸數雖同為一百噸，但艦艇上的功能與設計並不相同，各項裝備也不一樣，單艦成本因此有所差距。

關務署出版的「海關艦艇誌」則曾揭露祕辛，一艘三百噸級的海關緝私艦在三十年前曾遭到海軍反艦飛彈誤擊，所幸只是擊中緝私艦上的工作艇，並未造成人員傷亡，海軍事後也賠償一艘工作艇給海關。

對於是遭到哪一型反艦飛彈誤擊？海關及軍方人士當時研判，可能與測試中的雄二飛彈有關，但相關單位並未證實。