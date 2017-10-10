雙十晚會 賴喊拚經濟、投資台灣

2017-10-10

〔記者蘇孟娟、張瑞楨、許國楨、呂伊萱／綜合報導〕今年雙十晚會走出台北，移師台中舉行，蔡英文總統面對全場逾二萬名民眾強調，台灣正在改變、進步，更向全世界展現「一個更好的台灣，一個不怕打壓的台灣」，只要有決心，台灣一定會一天一天更好。行政院長賴清德也說，現在最重要工作就是拚經濟，為了讓台灣更好，懇請海內外同胞一起支持、投資台灣，相信台灣會愈來愈好。

「二○一七一起更好」雙十晚會在台灣體育運動大學田徑場舉辦，民眾一大早就等著進場，更有僑胞四十多年來首度返台參加國慶晚會，盼替小英政府加油打氣。

離台40年僑胞 回來為小英打氣

總統強調，從台北成功舉辦世大運，明年台中要辦花博、後年辦東亞青運，台灣的城市一棒接一棒輪流站上國際舞台，讓台灣人一天比一天更有自信，為自己國家感到光榮驕傲，大步走向世界，展現「一個更好的台灣，一個不怕打壓的台灣」。

總統說，政府推動年金、司法改革，稅改方案也出爐，每項改革都在為台灣打造更合理、更合乎公平正義的制度。

總統喊出「Better Taiwan」強調，過去一年國家經濟已正向循環，台灣經濟變好，年輕人有工作、老人家受到照顧，就是一個更好的台灣，一個讓下一代看到希望的台灣，只要有決心，台灣一定會一天一天更好。

賴揆也說，蔡總統展現高度決心，除穩定兩岸和平發展，更不畏艱難推動各項改革，目前均有相當成果，打下台灣下一階段發展基礎，他接任行政院長最重要工作就是拚經濟，除各項改革起步外，包括排除投資障礙、調整一例一休、鬆綁經濟發展法令等，懇請海內外同胞一起支持、投資台灣，相信台灣會愈來愈好。

晚會由本地九天民俗技藝團鼓舞演出開場，另有揚名國際的中華競技啦啦隊表演及玖壹壹、畢書盡、韋禮安、艾怡良等歌手接力演出。

地主台中市長林佳龍指出，今年國慶晚會有多項創新，包括首度走出台北，更開放國人一起共襄盛舉，讓大家感受到台灣的生命力。

此外，美西僑界大老、民進黨之友會首席顧問洪順五發起「世界行銷計畫」，他昨表示，該計畫盼結合中小企業、海外僑胞與政府的力量，透過僑胞人脈，協助台灣中小企業拓展全球商機。洪順五也向蔡總統喊話「Wake up!」呼籲政府重視中小企業的生存及發展。