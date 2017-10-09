法部3司署長互調 朱家崎掌廉署

2017-10-09

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部新一波一級主管異動，行政執行署、廉政署和法制司等三位首長職務互調，新任首長名單分別是廉政署長朱家崎、行政執行署長呂文忠、法制司長賴哲雄。法界認為，原行政執行署長朱家崎其實最擅長的是辦案，此次接掌廉政署，應可有效帶領肅貪團隊打擊貪腐。

據了解，行政院上週五已將人事派令送達法務部，預定兩週內交接職務並報到。法務部政務次長陳明堂表示，本次調動主要因賴哲雄擔任廉政署長、呂文忠擔任法制司長都已滿三年，為促進人事活化，因此連同行政執行署長朱家崎的職務一併調動。

朱家崎和呂文忠都是司法官訓練所廿四期結業，賴哲雄則為廿五期結業。朱家崎是警官出身，苦讀考上司法官，曾任法務部檢察司長、綜合規劃司長，歷任澎湖、花蓮、新竹等地檢署檢察長。

資深檢察官指出，朱家崎以辦案出名，接掌廉政署後，應更能發揮所長打擊貪腐，而廉政署兼有肅貪和防貪兩大工作，如何強化肅貪專業和人才培育，將是朱的當務之急。另外，廉政署還應設法讓肅貪的辦案人員和防貪的政風人員，彼此能有常態性輪調和歷練，才能讓廉政工作更加完善。

呂文忠重點工作 執行黨產及查逃漏稅

呂文忠曾任宜蘭地檢署檢察長，任內強力查緝山老鼠盜伐山林案，並循線追出勾結盜伐的森林警察，一舉破獲台灣史上最大山老鼠集團。呂擔任法制司長期間，公布台灣首部「國家人權報告書」，配合總統府推動人權政策，並檢視增修相關人權法案。

法界指出，目前黨產會追查國民黨黨產已完成初步階段工作，呂擔任行政執行署長後，如何進一步強制執行黨產並查緝逃漏稅，將是上任後的重點工作。

賴哲雄廉政署長任內 破葉世文貪污案

賴哲雄曾任連江、台東、苗栗等地檢署檢察長及司法院政風處處長，一○三年五月三十日，賴擔任廉政署長才三天，就破獲時任桃園縣副縣長葉世文貪污案，並循線追出遠雄弊案，在賴任內，廉政署從行天宮捷運站的租賃辦公廳舍搬遷到總統府後方的博愛大樓，廉政署「終於有了自己的家」。