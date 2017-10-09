新聞分析》雙贏或雙輸 都在軍方一念之間

2017-10-09

記者羅添斌／特稿

前陸軍阿帕契飛行員勞乃成事件在紛擾兩年多之後，看似應該落幕，卻又出現重大轉折，軍方否決勞的「退伍」申請，勞則不願提出「復職」申請，雙方處在尷尬僵局的兩端，軍方是否能在顧及當事人與陸軍權益，以及讓人才為國所用的前提下，做出妥善的處理，全民都在等著看。

勞乃成案經過兩年多的調查及處理，已可證明並無涉及洩密事件，對違反軍紀的部分也已接受「應有、甚至是過重」的懲處，若可以官復原職，續任阿帕契飛行員的職務，以其具有阿帕契原廠認證的高級教官、試飛員資格與專業能力，相信對勞本人及軍方而言，都是最圓滿的結果，不料如今卻陷入難以處理的僵局。

「用人不疑，疑人不用」，軍方的決策首長以及三軍統帥，對國家投以重金栽培的人才，能不能有容人之量以及用人的魄力，把人才擺在正確的位置，是檢視國家、政府及軍隊能否令人信服的重要指標之一。

因為江南案遭到判刑入獄的資深情報軍官陳虎門，在服刑二年半後由軍方主動告知讓其復職，軍方不僅讓陳虎門擔任重要情報單位主管，更因為陳虎門在情報任務上屢建奇功，在一九九二年由上校晉升為少將，堪稱「用人不疑」的最佳範例，也足以證明前總統李登輝在用人政策上的膽識與魄力。

勞乃成案是違反軍紀，與洩密事件無關，更無涉國家忠誠問題，遭到記大過調職、彈劾及休職二年，已經是過重的處分，軍方理應以大開大闔的胸襟，尋求妥善解決之道，讓此事件圓滿落幕，而不是任令事態淪為雙輸結果，這一切都只在軍方的一念之間。