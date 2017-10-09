朝野立委：讓勞復職 以功抵過

2017-10-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕前陸軍阿帕契攻擊直升機飛行員勞乃成退伍與否陷僵局。朝野立委昨均認為，國家培養人才不易，既然勞乃成曾簽延役契約，等同尚未服完法定役期，建議勞依法繼續服完役期，同時建議國防部讓其回復原職，發揮所長。

勞乃成於二○一五年因「貴婦賞機團」等事件，遭公懲會處分休職二年，於今日期滿；但勞乃成並未提出復職申請，退伍申請又因其在赴美訓練期間曾簽署自願延役契約，被陸軍否決，退伍與否陷入僵局。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應昨受訪時說，勞乃成當時犯錯程度雖被處以休職，但不到勒令退伍的程度，依法應該恢復原職，「現在的確有點尷尬」。蔡適應建議勞乃成申請復職，因為「軍人服從命令是天職」，而法定役期還沒期滿，不復職就是逃避兵役。

蔡適應也建議軍方，可經過標準程序，評估勞的本職學能是否均還完備，若可能就讓他回任種子教官。蔡適應說明，因勞是優秀飛行員，也是國家培育的種子教官，現行制度中也有退伍後回聘再任教官的情形，「任種子教官應沒問題」。

同為外交及國防委員會召委的國民黨立委馬文君也持同樣意見。馬文君說，國家培養一個飛行教官並不容易，勞乃成本身滿優秀，又具外語能力，現在國軍又有人力缺口；她認為勞已經得到應有處分，建議讓他復職，而且應擔任與其專長相符的工作。

馬文君表示，國防部應有善用人力資源的正確觀念，「不要拘泥於他過去的錯誤」，讓他以功抵過、回饋國家栽培，把專業經驗傳承下去，彌補過往過失。