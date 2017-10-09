勞乃成役期未滿申退 軍方不准

2017-10-09

休職兩年今屆滿 未提復職申請又無法退伍 恐成僵局

〔記者羅添斌／台北報導〕前陸軍阿帕契直升機飛行員勞乃成事件出現重大轉折！軍方官員昨指出，勞乃成因「貴婦賞機團」等事件，被公懲會處分休職兩年，勞在今日休職屆滿前並未向軍方提出「復職」申請，但他日前提出的「退伍」申請又被陸軍否決，形成「未復職又無法退伍」，讓此事可能演變成難解的僵局。

役期須視赴美受訓情形延長

軍方官員表示，勞乃成曾赴美接受阿帕契攻擊直升機換裝訓練，依據規定其役期必須視赴美受訓情形予以延長，他至少須再服役兩年；至於要延長多久，軍方還在精算。這名官員說，陸軍司令部不會同意他退伍，若勞執意退伍，恐又涉及赴美訓練的投資成本與賠償問題，會讓事件更加複雜。

相關人士說，勞乃成原本有意留在軍中，繼續在阿帕契部隊任職，但勞遭到公懲會休職兩年的處分，並非出自他個人意願，軍方又不願承諾可讓勞繼續擔任阿帕契飛行員，也讓勞家相當灰心及無奈。

前陸軍六○一旅攻擊第二作戰隊副隊長勞乃成，一○四年因私自放行「貴婦賞機團」、未經許可就將阿帕契飛行頭盔攜出營區等事件被軍方記過調職，又被公懲會決議「休職」兩年處分，期限到今日期滿，勞並未在期限屆滿前提出復職申請，日前卻直接提出退伍申請；軍方不讓勞乃成退伍，並已將這項決定告知勞乃成本人，此事也陷入難以處理的僵局。

軍方將研究法規 派專人與勞會面

相關人士強調，勞乃成在休職期間，沒有領軍人的薪俸，也不具軍人身分，要復職之後才能回復軍人的權利，但軍方也不能強迫勞提出復職申請，軍方會研究相關法令規定，並派專人與勞見面，了解勞本人的想法。

相關人士也說，勞乃成遭到公懲會休職兩年的處分，是在今日期滿，依據軍方規定，當事人若想要復職，應在期滿前一個月、也就是九月九日前提出復職申請，陸軍司令部也曾在八月三十日函知勞乃成，但勞並未在期限前提出。

至於勞乃成若在此之後提出復職申請，軍方是否還可以接受辦理？軍方官員不願把話說死，僅稱會依相關規定來討論處理。