民代勸進參選 周錫瑋看板曝光

2017-10-08

新北議員 稱周會找時機宣布參選

〔記者賴筱桐、曾韋禎、施曉光、李欣芳／綜合報導〕有意角逐下屆新北市長的前台北縣長周錫瑋，首幅大型文宣看板昨天掛出，成為藍營第一位表態者；周錫瑋文宣看板沒有照片，只用文字呈現，內容是「周錫瑋 讓新北站在世界中心」，底下再加註英文。協助懸掛看板的市議員林金結說，周錫瑋會找適當時機公開宣布參選事宜。

侯友宜：只要是人才 都樂觀其成

周錫瑋的文宣看板，掛在國道三號土城交流道附近。周錫瑋表示，下屆新北市長選舉，國民黨尚未有人表態參選，議員們希望推舉一位好的人選為民服務，這次是林金結主動幫他懸掛看板，事先曾知會他，希望他能投入市長選舉、延續過去的政績為民服務。

對此，被視為國民黨熱門人選的新北市副市長侯友宜仍維持一貫的說法，他表示，任何有意參選的人，只要是好人才、肯為新北市做事，他都樂觀其成。

民進黨立委：洪秀柱可能扮演復仇者

不過，根據民進黨立委的說法，除侯友宜與周錫瑋外，國民黨前主席洪秀柱也勤跑眷村，「說不定洪秀柱是大黑馬」。洪辦發言人李昶志則以「不予置評」回應。

有意角逐新北市長的民進黨立委吳秉叡表示，在跑基層時，最常遇到的還是侯友宜，代表新北市府出席各式活動，也常碰見周錫瑋，但洪秀柱也會在眷村出現，不清楚她有無參選計畫。

民進黨立委林俊憲分析，侯友宜是朱立倫的代理人，而朱當初操作換柱，硬生生在選前換下洪秀柱；國民黨主席吳敦義則在當選黨主席後，全面清除洪秀柱在黨的影響力，而周錫瑋又是吳的代理人。他認為，洪秀柱被這兩個大男人欺負到一無所有，現在是退無可退了，「要是橫起心要扮演復仇者的角色，跳入新北市長這一局，可能會讓國民黨的初選詭譎難測」。

民進黨立委郭正亮則認為，洪秀柱的復仇手段不會是參選，而是著墨在兩岸，因為中國不喜歡吳敦義，「國台辦主任張志軍連前台北市長郝龍斌都見過了，但至今還沒見過吳敦義」，這是吳難以突破的陣地。

民進黨在新北市長方面，立委吳秉叡與羅致政都勤跑基層，部署新北市長選戰已久；立委出身的行政院發言人徐國勇因知名度高，又經常在大台北地區走動，成為民進黨新北市長人選的黑馬。