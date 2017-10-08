爭取遷都 林佳龍：北中南三核心發展

2017-10-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院長賴清德提出中部可做為行政中心的遷都概念，台中市長林佳龍昨呼應說，台灣可朝北中南三核心戰略發展，透過均衡區域發展，不僅推動區域治理，也為首都減壓。

北國際金融 中行政立法 南發展農工

台中市躍升為全台第二大城，為探討台中崛起對台灣發展引發的效應，台中市政府與台灣智庫昨天合辦「台中崛起與國家均衡發展」研討會，邀請三百多位產官學界專業人才齊聚探討。

林佳龍致詞說，過去國家發展方針忽略中部，他因此提出北中南三核心構想，帶動國家均衡發展。他擔任市長以來，除了推動台中躍升台灣第二大城，也提出「大台中一二三」計畫，都落實在「台中市區域計畫」中，希望縮短城鄉差距，均衡區域發展。

林佳龍強調，台灣已成為一日生活圈，可朝北中南三核心的戰略發展，行政立法在中部、南部發展農業與工業、北部發展國際金融與服務業，站在提升國安及國土均衡發展角度，為首都減壓，達成區域均衡發展。

林佳龍也呼應賴清德的看法指出，在新的國土規劃思維下，台中可以做為行政立法的中心。目前中央政府已看到這樣的發展趨勢，因此前瞻軌道建設在中南部挹注的資源最多，是希望突破中南部發展的瓶頸，落實北中南均衡發展。

行政院政務委員張景森也說，台灣應朝台北、台中、高雄三核心發展，各自成為區域中心，發展各自特色，並透過互相支援、串起台灣國土架構，形成多元、分散的國土發展規劃，帶動台灣的均衡發展。台中具備成為台灣備援首都的條件，這也是遷都台中的思考脈絡。