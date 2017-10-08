遷都台中 立委促政院帶頭推動

2017-10-08

建議成立跨部會推動委員會

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德前天在立法院答詢時，對是否「遷都台中」持開放態度，並促國民黨立委也能遊說黨內。民進黨立委黃國書昨建議，行政院應成立跨部會「遷都推動委員會」，就遷都評估影響、訂定期程，以取得朝野、社會共識；時代力量立委徐永明認為，若立法院遷至台中，或能帶動行政機關遷移效果。

黃國書：台中已做好準備

國民黨台中市立委顏寬恒前天在立法院總質詢時，播出賴清德未任閣揆時曾主張遷都的報導，並詢問賴目前對遷都的主張。賴清德則回答，遷都是他對國家發展的一項主張，他跟顏寬恒「理念一致」；賴強調，「民進黨我來說服，國民黨的部分你來幫忙」。

賴清德並說，當初提出這樣的主張，是考慮到首都一定要減壓。因為人口不斷集中，房價上漲一屋難求；且人口集中後，台北的盆地效應讓夏季溫度越來越高，對居住在台北的民眾健康也會有影響，所以才主張中部當成行政中心、台北是經濟中心、南部是政治中心。

對此，台中市選出的立委黃國書建議，行政院成立跨部會的「遷都推動委員會」，與國會的遷都小組合作。黃也說，台中交通位置方便、具廣大腹地，已對成為行政、立法中心做好準備，就看朝野有無共識、行政單位有無決心，推動委員會也應就遷都計畫訂定發展期程及目標。

徐永明：立法院先遷台中

徐永明認為，台灣應仿效美國，將政治、經濟中心區別，避免將雞蛋都擺在同一個籃子，以免台北有狀況時，全台灣因此停擺。他說，若國會能帶頭遷至台中，除展現新政府結構性改革視野，因行政單位須就預算、法案與立法院溝通，也可帶動各部會遷移。