雙十領唱國歌 甘神父：很光榮

2017-10-07

與南科實中國小部合唱團一同「獻聲」

〔記者楊金城、黃文瑜／台南報導〕台南市學甲伯利恆神父甘惠忠今年一月才由前行政院長林全手中領到中華民國身分證，獲邀在今年國慶大典上領唱國歌，將與南科實中國小部合唱團，為國慶大典「獻聲」。甘惠忠昨受訪時表示，這是「很高興又光榮的事」。

奉獻台灣54年 今年元月領到身分證

伯利恆文教基金會神父甘惠忠致力於推動遲緩兒早療，三個月前獲通知要在今年國慶大典上領唱國歌。他表示，一開始學唱國歌的時候，覺得「歌詞很長，學得很辛苦，怕學不好」。

八十二歲的他練唱很多次，現在國歌歌詞背得很熟，但他卻又不好意思地說：「聲音不好聽。」不過當天領唱，還有南科實中國小部學生一起唱，比較不擔心。

甘惠忠將在十月九日先行北上準備。他說，在國慶大典上領唱國歌，如看到總統蔡英文時，會向蔡總統說「謝謝」。

南科小朋友 全國學生音樂比賽奪冠

南科實中國小部合唱團今年在全國學生音樂比賽奪下冠軍，邀約不斷，除了七月底應邀參加奧地利的聯合國世界和平音樂會，六月就接獲通知將參加國慶大典，擔任國歌的領唱，八月就開始練習。

不過因為甘神父跌傷左腳踝，至今還是坐輪椅，身體不太方便，因此雙方到目前還未一起合唱過，要到十月十日大典前，雙方才有機會一起練習。但南科實中國小部老師不擔心，因平日練習雙方都是以三軍大樂隊寄來的「原聲帶」練唱，且當天採齊唱，音樂一下雙方就一起唱，「聽說神父唱得很好，我們也很認真」，期盼當天能有好表現。

美國籍天主教神父甘惠忠，一九六三年抵達台灣，當時他年僅廿七歲，曾在苗栗縣泰安鄉服務 ，他發現台灣對發展遲緩兒的照顧方式嚴重落後，且因自己二妹也是唐氏症患者，知道其艱辛，決心投入台灣特殊兒童早療教育。他於一九七六年接任台南市瑞復益智中心主任，一九八八年創設德蘭啟智中心，一九九六年在學甲設立伯利恆文教基金會，此後一直待在學甲，不斷讓台灣特殊教育發展持續進步。他曾說希望活到一百歲，身故後就葬在台灣。