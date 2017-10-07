人物特寫》花蓮的政治表演家

2017-10-07

記者王錦義、游太郎／特稿

花蓮縣長傅崐萁，有人稱呼他「花蓮王」、「後山王」、「傅皇帝」，他最喜歡的是「五星縣長」；儘管批評聲浪不斷，但他不計毀譽，博版面的功力令人印象深刻。

七年多來，在重大活動場合，花蓮人聽到老牌影集「檀島警騎」的片頭曲響起，就知道「縣長來了」，接著，在司儀「歡迎五星縣長」高分貝的吶喊聲中，他揮舞雙手而至，享受巨星般的尊榮。

哪裡有掌聲 便往哪裡去

一九六二年在台中市出生的傅崐萁，雖然不是花蓮囝仔，但從二○○一年迄今，當了花蓮三屆立委、兩屆縣長，從親民黨到國民黨再變無黨籍，角色不斷變換，花蓮人一再買帳，有地方人士認為「就是政治表演家」，哪裡有掌聲，便往哪裡去；有人則說他和親民黨主席宋楚瑜很像，喜歡和民眾面對面，豐年祭時跳得比原住民還帶勁，基層民眾就吃這一套。

傅縣長率團訪問中國，帶的伴手禮往往超過千萬元，他說全是「自掏腰包」；然而，他當縣長以來不支薪（捐出給弱勢團體，累積一千四百多萬元），如何能出手如此闊綽？對於自己的財力，他常笑而不答。以每年舉辦的夏戀嘉年華等活動為例，他不諱言是「向企業募款」。

官司纏身 至今未定讞

他在花蓮呼風喚雨，但涉及台鳳炒股案、合機炒股案，歷十多年仍在上訴中；至於理想大地案，他從不起訴變為被追加起訴，使他產生危機感，連「政治迫害」都脫口而出。

他擔任立委前被控涉台鳳炒股案，一審判六年、罰金三千五百萬元；二審減為四年、罰金兩千萬元；二○一三年更二審減為三年徒刑，二○一五年最高法院再度撤銷，發回高等法院更審迄今。

他擔任立委期間，二○○五年涉入合機炒股案，一審法官加重其刑，判刑四年半、罰金五千萬元；歷經二審、更一審，減為九個月徒刑，二○一四年再被最高法院撤銷發回更審。今年六月廿日，台中高分院更二審宣判，依違反證券交易法判傅崐萁一年四個月，依法減刑兩次，處徒刑八個月，不法所得六千三百多萬元沒收，目前仍在最高法院上訴中。