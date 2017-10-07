理想大地案 涉逃漏稅9000多萬 傅崐萁被起訴

2017-10-07

〔記者王錦義、李欣芳／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁及秘書長顏新章遭「理想大地」負責人梁清政控訴借勢藉端恐嚇取財，兩度逼迫賣地，花蓮地檢署再議後，懷疑傅崐萁是榮亮公司實際負責人，執行土地交易買賣，涉嫌逃漏稅九千多萬元，昨依逃漏稅罪、偽證罪嫌追加起訴傅崐萁；而貪瀆罪部分，仍維持查無證據不起訴。

傅︰政治迫害 府︰請勇敢面對司法

傅崐萁昨喊冤，強調是「綠色恐怖、司法政治迫害，總統蔡英文的手伸進所有司法體系裡面，要砍斷我未來邁向政治的路。」總統府發言人黃重諺回應，「基於對司法的尊重，我們不會過問也不評論司法個案，也請當事人勇敢面對司法，為自己的權益辯護」。

花蓮理想大地土地買賣糾紛案，梁清政控告縣長傅崐萁強勢介入，透過時任消防局長、現任秘書長的顏新章，迫使梁以低於市價十億多元出售壽豐鄉近廿萬坪土地給榮亮公司，同日再由榮亮公司以十二億多元轉手賣給林德復，賺取差價二億多元，花蓮地檢署去年九月偵查終結，認為榮亮公司涉嫌逃漏稅，將公司負責人鮑廣廷提起公訴；傅崐萁、顏新章部分查無證據不起訴，經過梁等上訴聲請再議，花蓮高檢署去年發回花蓮地檢署重啟調查。

花蓮地檢署主任檢察官郭瑜芳說，檢調發現，榮亮公司金融帳戶的資金來源、開戶地緣關係及私密的提款密碼等，莫不與傅崐萁及其家族有緊密關聯，而大額資金存提、匯款等作業主要亦由其配偶徐榛蔚、父親傅兆林、立委辦公室助理、縣府員工部屬執行，從各方證據顯示，榮亮公司實際負責人為傅崐萁極為明確。

檢方追加起訴傅偽證罪

檢方認為，傅崐萁、鮑廣廷、林德復明知實際參與交易的榮亮公司負責人為傅崐萁本人，但為隱匿傅逃漏稅捐的事實，均偽稱鮑廣廷為榮亮公司實際負責人，傅並未參與交易案，意圖使傅脫罪，傅本人在檢方偵查時，也否認為實際負責人，內容為虛偽陳述，因此另追加起訴傅崐萁、鮑廣廷、林德復三人偽證罪。

傅崐萁昨召開記者會舉出二點質疑，指本月二日地檢署傳訊，他發現竟然出現新東西，檢方指控他涉嫌逃漏稅，他認為檢方在沒有新事證下起新案調查，要求調查證據、傳訊關鍵證人，但四日中秋節，五日就起訴，不到三個工作天，起訴書就寫好，這分明就是先寫好起訴書，寫好了傳訊他幹什麼？

傅崐萁說，他再三向地檢署要求徹查過去卅四年所有理想大地的不法官商勾結，檢方卻不查，被誣告的事情，去年已確定不起訴，不得再議，今年卻可以在沒有新事證之下，再行起訴，這是對他政治、人格的謀殺。