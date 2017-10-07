建交75週年 教廷外長：持續當台灣忠實夥伴

2017-10-07

〔記者彭琬馨／綜合報導〕教廷國務院外長蓋拉格總主教羅馬時間五日出席我駐教廷大使館國慶酒會時表示，梵蒂岡將在人類的大家庭當中，持續當台灣的忠實夥伴；支持任何有助對話的方案，促進實質交流。

教宗致函總統 祝賀雙十

外交部昨晚發布新聞稿表示，教廷駐台大使館於五日轉交教宗方濟各致蔡英文總統國慶賀詞，教宗於賀詞中向蔡總統及中華民國人民致意並申致賀忱，祈求台灣人民永遠提升和平與團結價值，願主降福。外交部對此表達感謝。

今年適逢台灣與梵蒂岡建交七十五週年，我國駐教廷大使館舉辦盛大國慶酒會，蓋拉格也應邀出席。中央社報導，他向我國駐梵蒂岡大使李世明表示，「教廷會持續當台灣的忠實夥伴（Committed Partner），支持任何有助對話的方案，促進實質交流，並為增進所有人的福祉，搭建夥伴與和平的橋樑。」

蓋拉格指出，教廷與台灣自一九四二年建交以來，彼此的友誼與合作精神，從來沒有改變，不少在台灣服務終身的神父與修女，都是見證人。蓋拉格總主教感謝台灣天主教會的長期貢獻；他也強調，一直到現在，教廷對於台灣教會的進程都相當關注。

李世明表示，台灣非常珍惜與教廷七十五年以來的邦誼，也相信這一路走來的歷史會成為堅定的基石，繼續深化雙方外交與合作關係。