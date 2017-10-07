賴揆：兩岸無即將爆發戰爭資訊

2017-10-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國智庫「二○四九計劃室」研究員易思安在新書「中國侵略威脅」中提及，中國已擬定一份二○二○年攻台的秘密計畫，引發各界議論。不過，行政院長賴清德昨在立法院院會答詢時強調，並無任何資訊說明兩岸即將有戰爭爆發。

易思安發表新書後，國防部長馮世寬三日在立法院院會接受國民黨立委賴士葆質詢時被問及，如台海開戰，我國可支撐多久？馮世寬說，國軍實力比以往還大，「可撐不只兩週」，引發各界討論。不過，易思安後來接受外媒訪問指出，「中國二○二○年攻台」說法，引用自我國國防部二○一三年國防白皮書。

民進黨立委張宏陸昨質詢賴揆對此事看法，賴揆說，談論此議題，有些不必要的困擾，因為兩岸局勢目前算和平、穩定，有些民眾接受片段資訊，以為台海會有戰事發生，但我國和中國皆深刻知道，兩岸和平、穩定對各自發展、區域發展有幫助。

賴揆也說，各界亦關注北韓問題，有鑑於此，兩岸皆努力維持兩岸和平穩定，並無任何資訊說明兩岸即將有戰爭爆發，這點他必須要特別說明。

國民黨立委呂玉玲質詢表示，馮世寬曾說國軍可支撐「不只二週」，當場要求馮再度表態。馮世寬表示，這是戰略議題，不適合在大眾面前彰顯，但國軍要落實戰備整備，要有信念保衛國土、人民福祉，也要有「不求戰、不懼戰」的信念，這是他當國防部長的責任。呂追問馮世寬：「你有堅決捍衛台海信心嗎？」馮世寬高聲回應：「有的！」

國民黨立委江啟臣也詢問賴揆此事，賴揆答詢指，因為有立委提到某前任部長（指李天羽）曾說台灣只能撐兩個禮拜，馮世寬才會說「絕對不只兩個禮拜」，並不是馮主動去談這個議題。