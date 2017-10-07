論修憲 賴揆：憲法也要與時俱進

2017-10-07

〔記者陳鈺馥、涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統日前拋出憲改議題，行政院長賴清德昨在立院院會答詢表示，憲法是人民權益的保障書，社會在進步、國家在進步，憲法也應與時俱進。對於民進黨立委蘇巧慧提案將「兩國論」入憲，他予以尊重，但不便表示意見。

蘇巧慧提案 被親民黨團擋掉

蘇巧慧率先拋出全面檢視國家定位、政府體制的修憲提案，不再將「國家統一」做為憲政體制的前提，也正視中華民國與中華人民共和國並存之事實；政府體制採行總統制，並廢除行政院、考試院、監察院。但這項提案昨被親民黨團退回程序委員會。

親民黨團總召李鴻鈞表示，民進黨內應先有共識，再來尋求對外的共識。國民黨團書記長林為洲表明，堅決反對在修憲過程納入兩國論、變更國土。民進黨團總召柯建銘說，這也不是唯一被退回的修憲提案，待正式啟動修憲程序後，再處理也不遲。

國民黨立委許毓仁則在質詢時詢問，台灣有建國或獨立的必要嗎？賴揆重申，台灣已經是一個主權獨立國家，名字叫中華民國，沒有另外再宣布台灣獨立之必要。

許毓仁追問，是否承認中華民國憲法？有無修憲必要？賴揆答覆，我們運用的就是這部憲法，憲法是人民權益的保障書，社會在進步、國家在進步，憲法也應該與時俱進。

賴：台灣與法雙首長制差很多

許毓仁質疑，如果認同台灣就是中華民國，是否要修憲變更國土？賴揆表示，這要看社會共識，社會進步到哪裡，國會就會自然而然修訂到哪裡。

國民黨立委江啟臣則詢問，若我國要改變政體，支持總統制或內閣制？賴揆表示，修憲要由下而上、由外而內，身為行政院長講個人主張，其實對修憲沒有幫助；他認為，台灣不是純粹雙首長制，與法國的雙首長制其實差很多。