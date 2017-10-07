國會觀察》國民黨團 淪為國民「擋」團

2017-10-07

記者曾韋禎／特稿

立法院國民黨團在首度位居國會少數後，已淪為國民「擋」團，幾乎逢案必擋，缺乏邏輯與脈絡；甚至發展出點名表決、重付表決、表決、重付表決，一案四度表決，更有自己提案、自己反對的荒謬之舉。

以國民黨團在本會期甫開議就對中選會人事案提出復議，盼能給剛上任的賴清德內閣下馬威而言，就看不出擋案的目的何在？因為隨著台灣各區域的人口流動，已經凍結十年未予調整的立委選區，到了非調不可的最後時刻。

依據「公職人員選舉罷免法」規定，立委選區之變更案，應由中選會提出，送經立法院同意後發布。在民進黨苦於要如何保住高雄市、屏東縣或嘉義縣一席立委的同時，國民黨團居然不顧新竹縣、桃園市、台中市可能多一席立委之利多，硬生生擋下中選會人事案。究竟是損人還是損己？讓人毫無頭緒。

國民黨團擋下行政院所提「蒙藏委員會組織法」廢止案，更讓人匪夷所思。裁撤蒙藏會，是馬政府時期，由前行政院長江宜樺在研考會主委任內，於二○一○年力推的「行政院組織法修正案」所定。

國民黨團擋下廢止案，到底是打臉馬英九還是江宜樺？更可笑的是，包括民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆、KOLAS、時代力量黨團，早就分別針對「蒙藏委員會組織法」提出廢止案付委審查。國民黨確實成功擋下政院版的廢止案，仍阻止不了蔡易餘在下週三的司法及法制委員會審查其他人的廢止案。這種掛一漏萬的烏龍式擋案，除了徒增笑柄、自取其辱以外，有任何效用嗎？

國民黨團淪為國民「擋」團，坐擁席次優勢的民進黨團，卻有很多議事技巧能繞過這種愚蠢的自殺攻擊；最後的結果可能是，國民黨一時之間擋住許多議案，卻擋不住逐漸下滑的政黨江山！