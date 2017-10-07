外患罪懲共諜提案 王定宇：不涉意識形態

2017-10-07

〔記者曾韋禎／台北報導〕共諜適用外患罪慘遭立法院國民黨團連八擋。提案修法的民進黨立委王定宇強調，他原封不動引述「陸海空軍刑法」的條文，就是純粹想處理共諜，不是要搞意識形態，希望國民黨能以國安為念。

盼國民黨以國家安全為念

目前規範共諜行為的法律，主要是適用於現役軍人的「陸海空軍刑法」，以及所有人都適用的「國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」。

隨著共諜案的類型層出不窮，立法院近年已修正「國家情報工作法」，大幅提高民間人士觸犯間諜罪之刑責；再修「陸海空軍軍官士官服役條例」，只要官兵在服役期間違反「國安法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」，被判處有期徒刑而未宣告緩刑者，就喪失領取退休俸之資格。

為進一步防範共諜，民進黨立委林俊憲、陳其邁分別提案修正「國安法」，大幅提高共諜行為之刑責；行政院、民進黨立委姚文智則分別提案修正「國家機密保護法」，加重共諜行為之刑責。

王定宇直接提案修正「刑法」。他強調，不管修「國安法」或「國家機密保護法」，再怎麼提高共諜、洩密之刑責，都是治標不治本，唯有修正「刑法」，讓共諜適用「外患罪」，才能全面反制。

中國遙控黑道 也能外患罪追究

王定宇指出，目前的「刑法」將「外患罪」拘泥於「外國」、「敵國」，但受限於兩岸間的國家定位爭議，常有無法應用之情形。所以才將現行條文中的「外國」，擴大為「外國或敵人」；並依「陸海空軍刑法」之定義，明定敵人是「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」。他並說，只要完成修法，不只是共諜案，類似由中國遙控的黑道行為，皆能透過外患罪來追究。