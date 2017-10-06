2000萬補助世亞盟 立委提案全數刪除

2017-10-06

〔記者彭琬馨／台北報導〕根據新編列的一○七年度中央政府總預算，外交部主管預算的「世界自由民主聯盟中華民國總會」與「亞洲太平洋自由民主聯盟」，長期受質疑為「養肥貓」單位，外交部明年仍分別編列一千七百七十二萬元、三百八十三萬元預算。民進黨立委認為，世亞盟是反共救國時期「割不掉的闌尾」，不僅成效不彰，內部運作也不透明，將提案全數刪除。

行政院長賴清德上任後，調整編列明年度的預算書。外交部明年編列公開預算二六二．八二億元、機密預算十五．六六億元。

其中長期接受外交部補助的世亞盟，去年雖有民進黨立委提案全數刪除，但最後仍以「有條件放行」方式，解凍亞盟四三九萬元、世盟二三八○萬元的預算，且今年外交部仍編列將近二千二百萬元的預算補助世亞盟。

民進黨外交委員會政策小組二日召開會議，據轉述，與會立委對外交部明年仍編列世亞盟預算相當不滿，一致認為應全數刪除，也不會再接受以凍結方式處理預算，出席會議的外交部長李大維對此則表示，外交部將尊重立法院決議。

被質疑運作不透明 外交成效不佳

民進黨立委劉世芳批評，世亞盟一開始是為了在反共復國時期，結合世界各國民主國家推展自由民主價值，但如今台灣已是自由民主國家，世亞盟存在意義不大，只是「錦上添花」，也無法真正達到外交功能。

劉世芳認為，世亞盟預算去年以「有條件放行」方式解凍，今年編列的預算與去年相差不遠，「少那些錢根本意義不大」；劉世芳說，將提案全數刪除世亞盟預算，讓相關經費回歸到外交部，國會外交、政黨外交的議題，則由民主基金會負責辦理。

世盟現由前立法院副院長饒穎奇擔任總會長，亞盟由前總統府秘書長曾永權擔任理事會主席。