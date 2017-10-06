為裝病說向扁道歉 柯：被鬼打到

2017-10-06

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲之前接受電視專訪時脫口「阿扁一開始是裝（病）的，久了變真的」，引發各界譁然；柯文哲昨天首度公開道歉，指造成阿扁的困擾，還是要表達歉意，但這真的是「被鬼打到」，很多事情講太多也沒有用，時間久了大家就會知道了。

柯文哲昨天接受記者聯訪時，再被問「阿扁裝病說」。柯強調阿扁當然有病，只是病的是憂慮、焦慮引發的身心症，若把當時發言的前後文聽清楚，不會有什麼問題，不需要標題殺人。

他昨中午接受廣播節目專訪時重申，阿扁一開始身體是好的，直到前總統馬英九當選那一週，因為預見未來四年內都不會被放出來，身體一下子變差，腦袋都壞掉，前額葉都萎縮，印證了什麼叫作「抑鬱而終」。

柯苦笑說，人和人間要互信，自己真的很冤枉，但外界要抓一句話來打，真的沒有辦法。他還提到，三年前罵他的人，和現在罵他的人都完全互調，台灣社會真的很奇怪。

對於台北市議員王世堅日前批評柯是「過期牛奶」，柯笑回：「還可以喝就好！」至於立委段宜康批他是「細菌」，柯回說：「還好啦！人體的腸內本來就有很多細菌。」

柯表示，現在兩岸實質關係後退，自己兩年前講兩岸一家親沒事，兩年後就出事，真的很冤枉；更無奈說，自己現在都快變成「深紅」了，明明站著不動，但大家跑來跑去，卻以為他在移動。

他說：「兩岸比較重要的是互信，不是言辭交鋒！」但兩岸官員都很注意言詞的字斟句酌，而且樂此不疲，但自己是外科醫生，只管手術成功，講話大意清楚就好了，相較之下，他真的很受不了。

對於前市警局長邱豐光無預警遭調任，主持人提問是否仍認為做法略顯粗暴，柯糾正主持人說法：「不是略顯，是很（粗暴）。」