增強火力 M60A3戰車將升級

2017-10-06

中科院明年啟動研改計畫

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國M60A3主力戰車自一九九五年服役迄今，其配備的一○五公釐線膛砲，已難和中國新一代戰車抗衡，因此，中科院將在明年啟動M60A3戰車升級計畫，除擬向外國探詢一二○公釐戰車砲商源，亦將自行研改砲塔液壓系統、新型彈道任務電腦等，增強我國戰車火力。

現有四百五十輛 每輛改裝單價約一億元

據悉，如研改案順利，國軍四百五十輛M60A3戰車將陸續改裝，一輛單價約一億台幣。但軍方人士說，M60A3升級案仍屬「過渡方案」，國軍仍會向美探詢購買M1戰車或其他先進戰車可能性，甚至推動「國車國造」，打造適合我國作戰環境的新型戰車。

中國近年來陸續研發九六式、九九式戰車，亦和巴基斯坦合作研發「Al-Khalid」戰車，反觀我國主力戰車M60A3、CM-11、CM-12，皆服役超過廿年，上述三戰車皆配備一○五公釐主砲，已難以和中國戰車抗衡。此外，CM-11戰車去年頻傳意外，一輛CM-11戰車去年八月演訓時墜入溪底，釀四死一傷意外，隨後又發生砲管斷裂事故，國軍已著手探詢外購或「國車國造」機會。

開發新型砲塔液壓系統、彈道任務電腦

據了解，國軍經評估，認為M60A3戰車研改空間較大，因此已委由中科院動支二億餘元基金，先挑出二輛M60A3戰車研改，除欲將一○五公釐戰車砲換裝成一二○公釐戰車砲外，並開發新型砲塔液壓系統、全新彈道任務電腦，甚至考慮研發自動上彈系統，如計畫順利，二○一九年將完成作戰測評、二○二○年執行完畢。

另外，國軍將推出二代「雲豹」裝甲車，預計在二○一九年完成二輛原型車作戰測評，由於海軍陸戰隊有意採購「雲豹」裝甲車戰砲車，有官員透露，國軍擬在第二輛「雲豹」原型車設計、測評時，納入海軍陸戰隊建軍需求，但陸軍是否「跟進」，尚未定案。