中國統促會來台 曾訪國民黨、統促黨

2017-10-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國在僑界廣設的統戰組織「中國和平統一促進會」曾於八月組團來台，由於該組織是以反獨促統為主要工作內容，僑委會委員長吳新興昨日在立法院答詢時說，該團來台前，僑委會曾告知相關單位「不贊同核發簽證」，但該團仍如期訪台。立委則提醒，有第一團就有第二團，「會慢慢被滲透」，政府應防範敵國統戰系統的人來台。

立委提醒 防範敵國統戰

立法院外交國防委員會昨邀僑委會報告，吳新興說，中國近年透過統促會與海外聯誼會等外圍組織，透過滲透、恐嚇、分化及籠絡友我僑團，企圖孤立並壓縮我國僑社規模。更有甚者，中國近期發動「更全面統戰」，八月中旬以「經貿文化交流」為名組團來台，意圖串聯海內外反獨促統力量。

據了解，該團以「亞洲地區華僑經貿文化交流參訪團」為名，於八月中旬來台，一行三十餘人，參訪團團長王志民為旅居泰國的某財團負責人，身兼亞洲地區統促會總會長，成員包括十多名統促會代表，皆是來自泰、日、韓、菲、印尼與紐西蘭等國，支持中國和平統一的華僑企業人士或社團領導人。

吳新興答覆民進黨立委劉世芳質詢時說，統促會在各地進行統戰，都是一面旅遊、一面拜會相關單位，該團此次拜會中華僑聯總會與中國國民黨、新黨、中國統一聯盟、台灣致公黨、和平統一促進會、中華統一促進黨、中華新住民黨、工黨、勞動黨等政黨團體。

民進黨立委王定宇說，統促會的僑胞不應是僑委會服務的對象，而且擺明來台統戰的，「我們也不歡迎」；劉世芳則提醒，有第一團就有第二團，「會慢慢被滲透」，希望僑委會繼續積極搜羅相關情報與人員動向，僑務系統應防範敵國統戰系統的人來台。

對此吳新興無奈說，已告知相關單位「不贊同核發簽證」，也勸告僑聯總會不要接待，但該團仍如期訪台。外交部則解釋，沒有收到以整團名義來台訪問所提出的簽證申請。