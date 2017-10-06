安倍母親 出席東京雙十酒會

2017-10-06

〔駐日特派員張茂森／東京五日報導〕日本首相安倍晉三的母親安倍洋子今天首次出席台灣駐日代表處主辦的慶祝雙十節酒會。她對於有兩千多人一起慶祝台灣的雙十節感到驚訝，認為是日台關係緊密的證明，也祝福台灣的國運昌隆，並期待日台的交誼進一步深化。

祝福台灣國運昌隆 期待日台交誼深化

東京的雙十慶祝酒會在東京的帝國大飯店舉行，包括安倍洋子、日台交流協會會長大橋光夫、參議員山東昭子等眾參兩院國會議員，以及日本政、經、文化各界人士與在日台灣僑民，共兩千多人參加。

駐日代表謝長廷對高齡的安倍洋子特別出席台灣的慶典表達謝意。謝長廷指出，日本是台灣人民最想訪問的國家，只有兩千三百萬人口的台灣，每年超過四百萬人到日本訪問，是驚人的數字。他也指出，台灣屢屢因中國打壓，而無法參與國際事務，日本在這方面始終支持台灣，希望台日加強合作，讓雙方的關係更為加強。

大橋光夫則強調，蔡英文政府對日台關係的深化不遺餘力，例如今年解除日本和牛輸台禁令，讓更多的台灣人享用美味的和牛，今後日台的合作將更加密切，希望這種關係永遠持續下去，並且不斷擴大。

「全日本台灣連合會」會長趙中正表示，目前台灣面臨中國的空前打壓，讓台灣面對生存的重大威脅，他強烈呼籲所有各派的台灣人團結一致，共同為台灣國家的生存打拚。

今天的東京雙十節酒會也有梵蒂岡、薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉、布吉納法索、馬紹爾、帛琉等外國駐日大使多人出席。