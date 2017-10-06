美國務院網站撤我國旗 高碩泰：個案

2017-10-06

〔駐美特派員曹郁芬／華府四日報導〕美國國務院網站將中華民國國旗撤下迄今尚未恢復，台北駐美代表高碩泰今天強調，這是美國內部的行政作業，他們也跟美方進一步了解相關狀況跟釐清，「我們認為這只是一個個案」，雙方實質關係，各方面的合作都有令人欣慰的成果。

雙橡園舉行雙十酒會

至於台北駐美代表處是否要求國務院將中華民國國旗放回網站，高碩泰沒有正面答覆，只是重申他們還在與國務院做進一步理解與溝通。希望最近有具體結果。他說，國務院網站定期改版，但美國不同部門有不同作法。

台北駐美代表處今晚在雙橡園舉行國慶酒會，雙橡園主屋外懸掛出美國和中華民國國旗。酒會一開始，全體賓客為美國賭城槍擊案的受害者起立默哀，接著演唱美台兩國的國歌。

美國在台協會理事主席莫健致辭時提到，高碩泰今年九月應邀出席了「民主社群」的部長級會議。高碩泰受訪時說，在一些非傳統領域，台灣在國際社會可以做更多貢獻，包括婦女、公共衛生、民主化和人道援助，台灣都儘量參與，也感謝美方幫忙台灣開拓更大的國際空間。這次「民主社群」在華府開會，台灣來的非政府組織也發揮很大的角色。

熊讚、喔熊出席 大搶鋒頭

今年酒會的亮點是交通部觀光局吉祥物喔熊及台北市政府吉祥物暨親善大使熊讚，賓客紛紛搶著與兩隻吉祥物合影留念，高碩泰與莫健夫婦也一起拍照。此外，會場還提供台灣攝影大師柯錫杰的作品做為紀念照的背景。

九月獲蔡英文親頒「特種大綬景星勳章」的眾院外委會主席羅伊斯今天開心地佩帶著勳章出席。多年來支持台灣的古巴裔眾議員蘿絲蕾婷娜也述說自己幼年被迫逃離共產黨，使她堅定支持台灣的故事。

酒會除展示華碩家用智慧機器人Zenbo、宏達電虛擬實境裝置Vive等產品，美酒和佳餚更抓住賓客的心。今年的台式美食包括滷肉飯、炭烤香腸，還有現作烙印台灣及雙橡園圖案的紅豆餅。