國防部：國軍有能力確保台灣安全

2017-10-05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國智庫「二○四九計劃室」研究員易思安所著新書「中國侵略威脅」內容指出，中國已擬訂一份二○二○年攻台秘密計畫。對此，國防部昨不願評論，但強調國軍有信心與能力確保我國安全與區域穩定。學者、立委則指，雖台灣不必「自己嚇自己」，但我國政府、民間都應正視中國軍力崛起衍生的威脅。

國防部發言人陳中吉強調，國軍因應外在威脅，積極推動國防自主，提升戰力，並且進一步強化聯合作戰能力，完善整合「作戰指管」與「情、監、偵」系統。另持續運用創新不對稱思維，發揮應變制變效能，國軍有信心與能力確保國家安全與區域穩定。

民進黨立委羅致政認為，中國軍演時，已將台灣當作假想敵，並頻派軍機、軍艦在台灣附近繞行，可見中國對台軍事準備不斷增溫，並試圖嚇阻其他欲介入的國家。不過，戰爭是「政治決定」，中國亦會考量如發動戰爭，國內政局、領導者權力是否穩定，以及他國反應等。

立委︰攻台說 言之過早

羅致政表示，台灣和美國對於中國威脅應已「沙盤推演」，包括日本等鄰國亦應備有相關因應作為，因此，易思安提出的「二○二○年攻台論」雖是警訊，但「不必自己嚇自己」，將此時程視為「D-DAY（作戰發起時程）」，相關推論也有些言之過早。

學者︰中國缺犯台理由

台大政治系副教授陳世民認為，台灣在二○二○年正值總統大選，且面臨新型軍備尚未服役的「空窗期」，這些的確是中國可能想定的犯台考量。但他也指出，如中國對台發動戰爭，將破壞這幾十年發展經濟的國家發展大戰略，且蔡總統雖未口頭承認「九二共識」，但對兩岸政策抱持謹慎態度，除非中國發生大規模的政府權力鬥爭或社會運動，造成局勢嚴重動盪，否則中國缺乏「師出有名」的理由，進犯台灣機會應不大。