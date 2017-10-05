美智庫專家揭露「中國2020攻台」

2017-10-05

〔駐美特派員曹郁芬／華府三日報導〕美國智庫「二○四九計劃室」研究員易思安在新書中引用中國資料揭露，中國已擬訂一份二○二○年攻台的秘密計畫，打算對台發動大規模的飛彈攻擊，並配合海空封鎖與兩棲登陸作戰。

曾在政大就讀的易思安三日推出逾四百頁的「中國侵略威脅」新書，探討中國武力犯台威脅、台灣的防禦與美國的戰略。

易思安的新書在華府引起不少兩岸專家討論。有人相信二○二○年是中國解放軍完成改革轉型之時，攻台能力屆時會大幅提升；不過也有專家認為，解放軍擬訂作戰計畫以供國家領導人參考是常態，不代表解放軍一定會在二○二○年採取行動，易思安書中的一個重點是解放軍嚴肅看待台灣的自我防禦能力，顯示台灣在國防上並非不堪一擊。

易思安書中自爆他二○一○年回美在海軍研析中心工作。有一次在美中軍事交流的晚宴中做翻譯，同桌的美國海軍軍官為了化解冷場，表示九一一恐攻時他正在國防部，失去了朋友，美中兩軍至少可以同意恐怖主義是雙方共同的威脅。結果在座一位中方將領說，美國在九一一受到的恐攻是介入別人內部事務的後果，罪有應得。易思安說，他震驚得啞口無言，從此改變了他對美中關係的看法。

美應將台納入戰略 否則難保對中優勢

他說，一九七九年後，最能展現台灣國際政治正當性的是美對台軍售，但美台關係繼續過度倚賴軍售是不智的。美國總統和高級顧問應經常透過見面或電話交流，台灣應被邀請參加海事會議或談判主權爭議的活動；美國二星以上的軍事將領應經常性訪問台灣，以便在危機發生時提供白宮接地氣的軍事評估。

他主張，美台應進行軍艦互訪、雙邊軍事演習以及國防工業的合作，讓美台的軍事能力可以在人道援助與救災、反恐和反網路作戰方面合作。

他表示，除非美國重新評估政策並將台灣納入其戰略，否則長期而言很難維持對中華人民共和國的優勢；除非得到美國支持，台灣也無法確保其安全。美台建立政府對政府的關係應是長程目標。

易思安說，從中方的著作來看，台灣發展的反擊能力似乎已對解放軍的軍事計畫造成衝擊。台灣不但不應減少從台海對岸攻擊中國的能力，還應擴充長程、可移動式飛彈及戰機、火砲與無人機的數量，並將存活率最高的武器部署在離中國最近的地方。