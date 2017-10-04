隔不到１小時 2紀德艦分與民船碰撞

2017-10-04

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕為我國海防主力的四艘基隆級（紀德級）驅逐艦，竟有兩艘在昨上午遇「撞」況！海軍一六八艦隊所屬基隆軍艦昨上午七點五十分駛進蘇澳港時，和漁船「金福恩」擦撞，幸軍艦未受損。豈料，事隔不到一小時，左營軍艦上午八點卅分在高雄旗津海軍第四造船廠外，遭巴拿馬籍化學船「永富三號」追撞，導致左營艦船艉受損，所幸兩起事故皆未釀成人員傷亡。行政院長賴清德在立院答詢時允諾，一週內提出改善檢討報告。

半數紀德艦出「撞」況

對於兩起事故發生原因，海軍表示，基隆軍艦駛進基隆港作業時，皆在進港航線上，但「金福恩」號漁船欲從基隆艦右舷艦艏「搶船頭」超越，導致發生碰撞；至於發生於高雄的左營軍艦事故，則是定點停泊，卻遭「永富三號」追撞，已聯繫高雄航港局查明肇事原因。

海軍強調，已通令所屬各艦艇，確實注意風險管控，提高危安警覺維持安全，同時成立專案小組調查事故原因。另經海軍初步鑑定，基隆艦並無損傷，但左營艦船艉左上方鈑金凹陷、甲板護欄斷裂，海軍仍在調查裝備損傷情形，並依法向肇事民間廠商求償。

對於短短一日內兩艘基隆級驅逐艦和民船發生事故，民進黨立委黃國書昨下午在立法院總質詢時質疑，海軍一天內發生兩起軍艦碰撞事故，是否反映港口調度程序疏漏？

賴揆允一週提改善檢討報告

國防部長馮世寬答詢說明，兩起事故原因不盡相同，事發於蘇澳港的碰撞事故，是因漁船看到大軍艦出航，就「想搶先出去」，不是軍艦撞漁船。對此，國防部已經找漁會協調，希望減少此類事故。

「搶船頭」是漁民習俗，小漁船出港刻意在港口附近海域等待大船，若能超越大船的艦艏搶到航道，就能保佑漁船豐收，尤其「搶」到軍艦船頭效果尤佳。不過，「金福恩」號漁船是在返港時與基隆艦碰撞，和「出港搶船頭」習俗略有出入。

至於左營艦事故，馮世寬說明，當時有兩艘基隆級驅逐艦並排，民船轉彎時撞上位於外側的艦艇。據悉，另一艘停泊的基隆級驅逐艦為蘇澳艦。

黃國書認為，海軍意外層出不窮，要求行政院長賴清德責成交通部航港局與國防部於三天內查明事故原因，並於一週內提出改善檢討報告，賴清德與馮世寬當場同意。